Babaya gerek kalmadı! 2 anneli farelerle tıpta devrim

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ÇinBilimler Akademisi'ndeki uzmanlar iki anneyle, baba olmadan yavru fareler ürettiklerini açıkladı. Çinli araştırmacılar, bunu dişi farelerin birinden yumurta, diğerinden de yarı kromozomlu embriyonik kök hücre alarak sağladı. Bilim insanları "bimaternal" (iki anneli) hayvanların sağlıklı olduklarını ve yavruların daha sonra kendi yavrularına da sahip olduklarını açıkladı. Ancak iki erkek fareden yavru üretme başarısızlıkla sonuçlandı. İki babalı fare yavrularının hepsi doğduktan birkaç gün sonra öldü. Çalışmayı yapan Dr. Wei Li, "Bu araştırma bize genlere müdahale edilerek genetik hataların silinebileceğini ve memelilerde iki anneli üreme engelinin de aşılabileceğini gösterdik" dedi. Bu deneyin sonuçlarını değerlendiren Avustralyalı doğurganlık uzmanı Dr. David Molloy, "Kadınların 20 yıl içinde erkeksiz çocuk doğurmalarının mümkün olabileceğini" söyledi.