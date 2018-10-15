Sonbaharda da güneş kremine devam!

Sonbahar
la birlikte, vücudumuzda belirginleşen güneş lekelerinden de kurtulma vakti geldi. Peki vücudumuzdaki lekeler gerçekten güneş lekesi mi? Bu lekeleri nasıl ayırt edebiliriz? Güneş lekesi tedavisinde en yeni yöntemler neler? Merak edilen tüm soruların yanıtlarını İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Dermatoloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahu Çiler Çıkım verdi… ZARARSIZDIR AMA...
Güneş lekesi, ten rengi veya açık kahverengi tonlarında olabilen düz görünüşlü renk bozulmalarıdır. Vücudun en çok güneşe maruz kalan kısımlarında oluşur. Kontrolsüz güneşlenmenin yanı sıra bazı kozmetik ürünler ve solaryum da bu lekelere yol açabilir.
Güneş lekeleri zararsızdır, ancak hızlı bir şekilde büyüyen, görünüm bakımından değişebilen veya sıra dışı görünen herhangi bir leke, bir dermatolog tarafından değerlendirilmelidir.
Güneş lekeleri için pek çok profesyonel tedavi seçenekleri vardır. Bunlar şöyle özetlenebilir: Yoğun darbe ışığı (IPL):
IPL, cildinizdeki melanini hafif enerjili ışınlarla ısıtıp yok ederek güneş lekelerini temizler. İstediğiniz sonuca ulaşmak için birden fazla seansa ihtiyacınız olabilir. Her seans 30 dakikadan az sürer. Lazer ile cilt yenileme:
Lazer ile cilt yenileme işleminde, güneş lekeleri yok olana kadar cildinizin katmanlarına lazer ışınları iletilir, eski cildin yerine yenisinin oluşması teşvik edilir. Net sonuçlarını görmek için birkaç seans gerekebilir. Kimyasal peeling:
Güneş lekelerine uygulanan bir asit çözeltisi, cildin nihayetinde soyulmasına ve böylece yeni cildin oluşmasına neden olur. Kriyoterapi:
Güneş lekeleri ve diğer cilt lezyonlarının tedavisinde etkili olan, oldukça hızlı bir prosedürdür. Güneş lekelerini dondurmak için bir sıvı azot çözeltisi veya azot oksit kullanılır. Mikrodermabrazyon:
Bu yöntemde, aşındırıcı uçlu bir aplikatör cildinizin en dış tabakasını yavaşça çıkarır, daha sonra ölü deriyi gidermek için vakum (emme) işlemi uygulanır. Microneedling (Mikroiğne):
Minimal bir prosedürdür, cildi delmek için küçük iğneler kullanılır. Rahatsızlığın azaltılmasına yardımcı olması için işlemden önce bölgesel olarak anestezi uygulanabilir. Microneedling, genellikle kolajen üretimini artırmak, akne izleri ve güneş lekelerinin görünümünü azaltmak için kullanılır. Mezoterapi tedavisi:
Özellikle melazma (güneşe aşırı maruz kalan bölgelerde oluşan kahverengi lekeler. Hamilelerde çok yaygındır) tedavisinde, lazer sistemleri ile birlikte kullanıldığında oldukça başarılıdır. LEKELERİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?
LEKE oluşmasını önlemenin tek yolu, UVA ve UVB ışınlarına maruz kalmamaktır. Ayrıca aşağıdaki önerileri de dikkate alabilirsiniz:
Solaryuma girmeyin.
Saat 10.00 ile 17.00 arasında güneşe çıkmayın.
Her mevsimde güneş koruyucu uygulayın.
Kullandığınız kozmetik ürünlerin SPF içermesine özen gösterin.
Güneşe çıkarken, cildinizi olabildiğince örtün.
Unutulmaması gereken bir nokta da; tedavi olunsa bile idame kremlerin ve güneş kremlerinin düzenli kullanılmaması halinde, lekelerin tekrar edebileceğidir. Güneş koruyucu kremleri hayatınızın bir parçası haline getirmelisiniz.