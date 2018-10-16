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Deodorantlar mi yapıyor?

Kozmetiklerin meme ine yol açtığı yönünde ciddi kuşkular olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Eser, sürekli olarak kullandığımız deodorantlar ve kozmetik ürünler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 09:34
Deodorantlar kanser mi yapıyor?

DEODORANT KULLANANLARDA...

Kozmetiklerin meme ine yol açtığı yönünde ciddi kuşkular olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Eser, "Kozmetik maddelerin büyük çoğunluğunda kullanılan parabenlerin ciltten hızlı bir şekilde emildiği, meme ve tümör dokusunda bulunduğu ve meme kanseri hücrelerinin çoğalma hızını artırdığı araştırmalarda gösterilmiştir. Almanya'daki bir araştırmada haftada birden fazla kez koltuk altı deodorant kullananlarda meme kanserinin 15 yaş daha erken başladığı tespit edilmiştir" dedi

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Deodorantlar kanser mi yapıyor?
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