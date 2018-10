Hamileler ve obezler aşı için geç kalmamalı!

BUGÜN NELER OLDU

"Grip, gebelerde ölümcül seyredebilir" diyen Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, griple ilgili bilgiler verdi:Mevsimsel grip olarak nitelendirdiğimiz influenza her sene, yılın 40'ıncı haftasından itibaren başlar ve 45'inci-46'ncı haftada atak gösterir.Grip ciddi bir solunum yolu enfeksiyonudur, özellikle yaşlılarda ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu kişiler gribe karşı mutlaka aşı olmalıdır. Şu an aşının tam zamanıdır. Ülkemizde salgınlar Aralık ayında başladığından, Ekim ayının ortasında mutlaka grip aşısı olunmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından da; özellikle risk altındaki bireylerde ciddi sağlık problemlerine ve ölüme neden olabilen grip hastalığının önemi vurgulanıp 'Grip aşısı olunmalı' uyarısı yapılmaktadır.Dünyada her yıl yaklaşık 1.5 milyar kişi grip hastalığına yakalanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 'ne göre bu kişilerin 2-3 milyonu hastaneye yatacak kadar ağır grip geçirmekte ve 250-500 bin kişi grip nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Ölümlerin çoğu genellikle 65 yaş üzeri bireylerde ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda gözlenir.Grip; nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılabilir, bazı benzer belirtiler gösterir ancak grip sadece üst değil, alt solunum yollarına da iner. Grip nezleye kıyasla çok ağır seyreder, ayakta atlatılması zordur, zatürre, bakteriyel hastalıklar gibi çok ciddi hastalıklara neden olabilir. Hatta altta yatan kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda hastaneye yatış ve ölüme sebebiyet verebilen bir hastalıktır.Bu sebeple, ölüme grip hastalığının neden olduğu tam olarak anlaşılamayabilir. Hapşırık, burun akıntısı, üst solunum yollarında enfeksiyon bulguları, halsizlik, bitkinlik, şiddetli kas ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı gibi belirtileri olan grip, soğuk algınlığı değildir; şakaya gelmez. Dikkatle takip edilmesi gereken bir solunum yolu enfeksiyonudur.Kış mevsiminde hapşıran kişi gördüğünüzde araya 1-1.5 metre mesafe koymak, herkese sarılıp öpmemek, ellerinizi sık sık yıkamak ve sık sık burnumuza götürmemek önemli. Ancak bütün bunlar yetse zaten hastalıklar olmaz. Korunma kısmında mutlaka İnfluenza aşısının yapılması gerekiyor. Zaman zaman televizyonda görüyoruz; influenza aşısının koruyuculuğunu tartışıyorlar ama dünya artık tartışmıyor. ABD artık altı aydan büyük herkesi aşılıyor. Yılda 250-260 milyon doz aşı yapıyorlar. Bizde ise, o kadar aşı yok. Belli indikasyonlar var; 65 yaş üstüne mutlaka yapılmalı. Ayrıca diyabet, KOAH, sol kalp yetmezliği, kronik karaciğer yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, immünsüpresif kullanan hastalar, streoid kullananlar, kanser tedavisi görenler, HIV pozitif hastalar. İki tane önemli grup olan; gebeler ve ekzojen obezitesi olanlar mutlaka bu mevsimde influenza aşısıyla aşılanmak durumundadır.