Son dakika: AK Parti Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasa teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti'nin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin de bulunduğu Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan teklife ilişkin gazetecilere bilgi verdi.
Muş, teklif ile eczanelerde yardımcı eczacılık müessesesinin kaldırıldığını söyledi.
İlaç ticareti yapan şirketlerde ve ortaklık yapılarında mutlaka bir eczacının bulunmasına ilişkin düzenlemenin kaldırıldığını aktaran Muş, buna karşın sorumlu müdürün eczacı olacağına işaret etti.
AK Parti'nin Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasa teklifi Meclis'e sunuldu
Teklifle, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik düzenlemenin getirildiğini ifade eden Muş, "Eskiden bir olay olduğu zaman bununla alakalı karakolda ifade alınıp kişiler bırakılabiliyordu. Şimdi bir olay olduğu zaman bununla alakalı ifadeler hastanelerde alınacak ve buradaki polis mutlaka şüphelileri ya da olaya karışanları savcılığa sevk edecek. Başsavcılık bırakılıp ya da mahkemeye sevkle ilgili kısmına karar verecek. Karakoldaki iş bitiyor. Bundan sonraki süreci başsavcılık yürütecek." diye konuştu.
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Muş'un verdiği bilgiye göre teklifte ayrıca şu düzenlemeler yer alıyor: