Her 10 kişiden 1'i KOAH sorunuyla yaşıyor

SİGARA İÇENLERİN YÜZDE 20'Sİ

Tedavisinde umut verici gelişmeler olsa da bir kere kapıyı çaldığında çoğunlukla dönüşü olmayan bir hastalık KOAH. Sinsice ilerlediğinden, sigara içenlerin yüzde 20'si KOAH olduğunun farkında bile değil! Prof. Dr. Reha Baran, akciğer hastalıkları arasında en tehlikelilerinden biri olan KOAH'nın, hafif, orta, ağır ve çok ağır olarak sınıflandırılabileceğini belirterek "Tütün ve tütün mamullerinin kullanımının artması, sanayileşme ile birlikte toksik gaz ve partiküllere maruz kalma, çevresel kirlilik, pasif içicilik KOAH'ya zemin hazırlıyor. Bunun yanında iyi tedavi edilemeyen astım da KOAH'ya dönüşebiliyor" diyor.