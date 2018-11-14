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Her 10 kişiden 1'i sorunuyla yaşıyor

10 yılı aşkın süredir sigara içenlerin yüzde 50'den fazlasında görüldüğünü biliyor muydunuz? Ancak sigara içenlerin yüzde 20'si KOAH olduğunun farkında bile değil! Günümüzde hızla yaygınlaşan bu sinsi hastalık, uzun yıllar hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Prof. Dr. Reha Baran, ülkemizde her 10 kişiden 1'inde görülen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 14.11.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 11:11
Her 10 kişiden 1'i KOAH sorunuyla yaşıyor

SİGARA İÇENLERİN YÜZDE 20'Sİ

Tedavisinde umut verici gelişmeler olsa da bir kere kapıyı çaldığında çoğunlukla dönüşü olmayan bir hastalık . Sinsice ilerlediğinden, sigara içenlerin yüzde 20'si KOAH olduğunun farkında bile değil! Prof. Dr. Reha Baran, akciğer hastalıkları arasında en tehlikelilerinden biri olan KOAH'nın, hafif, orta, ağır ve çok ağır olarak sınıflandırılabileceğini belirterek "Tütün ve tütün mamullerinin kullanımının artması, sanayileşme ile birlikte toksik gaz ve partiküllere maruz kalma, çevresel kirlilik, pasif içicilik KOAH'ya zemin hazırlıyor. Bunun yanında iyi tedavi edilemeyen astım da KOAH'ya dönüşebiliyor" diyor.

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Her 10 kişiden 1'i KOAH sorunuyla yaşıyor
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