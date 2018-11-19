Embriyosunu dondurdu kanseri yendi, anne olacak

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da yaşayan Meltem Erbaşı, üç yıl önce 24 yaşındayken memesinde bir kitle hissetti. Hemen doktora giden Meltem ikinci evre meme kanseri olduğunu öğrendi. O zaman 3 yıllık evli olan Meltem ve İbrahim çifti, genel cerrahi hekimlerinin yönlendirmesi ile embriyo dondurma işlemine karar verdi. Böylelikle Meltem'in yumurtaları tedaviden zarar görse bile anne olma şansı elinden alınmamış olacaktı. Bahçeci Fulya Tüp Bebek Kliniği'nden Doç. Dr. Remzi Abalı'ya giden çift kanser tedavisinden önce tüp bebek tedavisi programına alındı ve yumurta işleminden sonra gelişen embriyolar donduruldu.Meltem, önce meme ameliyatı oldu ve memesinden kanserli kitle çıkarıldı ve lenfleri temizlendi. Sonra ise 4 kür kemoterapi ve 30 seans radyoterapi gördü. Genç yaşta tam da anne olmak isterken gelen hastalık moralini bozsa da en büyük desteği ailesinin yanı sıra o dondurulmuş ve annesine transfer edilmeyi bekleyen embriyolar veriyordu. Bir gün bile pes etmedi, anne olacağı günün hayaliyle birlikte hastalığını kısa zamanda yendi. Kanserin metastaz yapmadığı, hastalığın stabil döneminde olduğu ve doktorlarının izin verdiği dönemde Doç. Dr. Remzi Abalı'ya gelen Meltem Erbaşı, anne olmak için hazır olduğunu söyledi. Transfere için hazırlıklar başladı. İlk embriyo transferinden sonra müjdeli haber alındı. Hamileydi. Şu anda 6.5 aylık hamile olan ve kızının ismini Elif koyacağını söyleyen Meltem, yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: "Umutsuzluğa düştüğüm çok oldu. Evli bir kadın için anne olamamak üzücü bir durum. Umut hep vardı. Umutsuzluğa düşsem de vardı. Kendimizi, hastalığımızı, kontrollerimizi önemsememiz lazım. Hiçbir şeye olmaz gözüyle bakmamak lazım. Umut etmek, inanmak lazım. Benim embriyo dondurmam sebebiyle kadın doğuma giderken bile korkum olmadı. Hiç düşünmedim. Çünkü içim çok rahattı. Benim gibi bu hastalığı yaşayan evli kadınlara embriyo dondurmayı öneriyorum.""Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek" uzmanı Doç. Dr. Remzi Abalı (solda), "Bu dönemde teşhis koyan genel cerrahlara büyük iş düşüyor. Hastalara bu bilginin verilmesi gerekiyor. Embriyoların dondurulması, hastanın moral, motivasyonu ve hayata tutunması, tedaviyi uyumu artırıyor. Bunun bilincinde olan genel cerrah olan arkadaşları hastaları yönlendiriyor. İlk aşamada hastanın ömrü ve hayat kalitesi düşünülse de, kanserden kurtulabiliyorlar. Doğurganlık çağındaki kadınların gelecekte anne olmaları için embriyo dondurma değerlendirilmelidir" dedi.