Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Diş sağlığınız için süt tüketin

Diş sağlığınız için tüketin

Ağız ve diş bakımının doğru yapılması kadar dengeli beslenme de diş sağlığının korunması için en önemli etkenlerden. Uzmanlar, 19-25 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle diş çürüklerinin önüne geçmek için hijyenden sonra kalsiyum ve fosfat bakımından zengin olan tüketimine dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2018 11:43
Diş sağlığınız için süt tüketin

Günümüzün sık karşılaşılan sağlık sorunlarından olan diş çürükleri karbonhidratların ağızdaki bakterilerle karışması ve asit yapması sonucu başlıyor. Ağızda asit oluşumuna neden olan bakteriler, diş minesini aşındırarak çürüklere sebep oluyor.

Sütteki kalsiyum ve fosfat, diş yüzeyindeki mineral dokusunu yenilerken, tükürük ve plaklardaki kalsiyum miktarını da artırarak çürük oluşumunu engelliyor. Süt, 6.57 PH değeri ile de diş çürüklerini engellemede önemli bir yer tutuyor.

Süt içtikten sonra da düzenli ağız hijyeninin sağlanması ile birlikte, düzenli süt tüketiminin diş çürüklerinin oluşumunu azalttığını belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, "Aşırı asitli ve şekerli yiyecekler mikroorganizmaların etkisini artırır.

Sütteki kalsiyum ve fosfor bu mikroorganizmalara doğal bir savunma sağlar" dedi. İnanç, özellikle çocukların şeker tüketimlerinin fazla olduğunu bu sebeple günde 2 bardak süt içerek dişlerinde oluşabilecek çürüklerin önlenebileceğini, diş yüzeyindeki mineral kaybının giderilmesini ve yenilenmesini sağlayacağını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Diş sağlığınız için süt tüketin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN