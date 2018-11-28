Hamilelikte mide yanması neden olur? Nasıl geçer?

Mide yanması ve mide ekşimesi hamilelikte sıkça karşılaşılan bir sıkıntıdır. Hamilelikte mide yanması genellikle hamilelikle birlikte salınan hormonlardan ve anne karnındaki bebeğin mideye yaptığı baskıdan kaynaklanır. Gebelik hormonlarından olan progesteron metobolizmada sindirimi yavaşlatır, besin maddelerin kana karışması ve midenin boşalımı gecikir. Bunun sonucunda da hamilelikte mide yanması gibi sorunlar ortaya çıkar.

Hamilelik süresince kasta yavaşlama meydana gelir bu durum mide kapakçığı olarak bilinen kasta zayıflamaya yol açar, normal seyrinde çalışmayan bu kas yüzünden asitler yemek borusuna kaçar ve midede yanma ekşime gibi problemlerle karşılaşılır.

Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

Hayatın normal akışında reflü şikayeti olan bireyler de mide yanması yaşar. Bu doğrultuda domates, soğan, sarımsak, asitli içecekler, sigara, dondurma, şerbetli tatlılar, çikolata, kızartma ile yapılan yemekler, salça, baharatlı yemekler, turşu, portakal, acı biber gibi yiyecekler mide yanması olan kişilerin yememesi gereken besinlerdendir. Aynı şekilde hamilelik sırasında da aynı tedbirleri almak gereklidir.

Hamileyken mide yanmasına karşı yenmemesi gerekenler

Portakal

Greyfurt

Domates

Biber salçası / Domates salçası

Acı biber

Turşu

Baharat

Kızartma ile yapılan yemekler

Patates kızartması

Ketçap mayonez

Çikolata

Dondurma

Yukarıda belirtilen besinler mide yanmasını tetikler, hamileyken tabi ki aşerme durumu fizyolojik bir gerçektir fakat ne kadar çok dikkat edilirse mide yanması şikayetleri de o kadar azalır.

Hamilelik sırasında sıkça rastlanan mide yanması durumunda ilk başvurulması gereken gıda ılık süttür. Ilık süt mide yanmasını azaltır.

Aynı şekilde uzmanlar tarafından da tavsiye edilen lifli gıdalar reflüye iyi gelir, lifli gıdalar hamilelikte mide yanmasına da iyi gelir.

Beslenme süresince ağır yiyeceklerden, yağlı katı yiyeceklerden uzak durarak öğünlerde yavaş yemek yenmesi de oldukça önemlidir. Hızlı yemek yemek de mide yanmasını arttırır.