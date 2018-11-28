Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Hamilelikte mide yanması neden olur? Nasıl geçer?

Hamilelikte neden olur? Nasıl geçer?

Hamileyken neden olur nasıl geçer? Bu soru anne adayları tarafından olduğu gibi eşleri tarafından da sıkça araştırılmaktadır. Hamileyken mide yanması standart durumdan daha sıklıkla gözlemlenir. Bunun için hamilelikte mide yanmasına karşı tüketilmemesi gereken besinler vardır.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:47
Hamilelikte mide yanması neden olur? Nasıl geçer?

Mide yanması ve mide ekşimesi hamilelikte sıkça karşılaşılan bir sıkıntıdır. Hamilelikte mide yanması genellikle hamilelikle birlikte salınan hormonlardan ve anne karnındaki bebeğin mideye yaptığı baskıdan kaynaklanır. Gebelik hormonlarından olan progesteron metobolizmada sindirimi yavaşlatır, besin maddelerin kana karışması ve midenin boşalımı gecikir. Bunun sonucunda da hamilelikte mide yanması gibi sorunlar ortaya çıkar.

Hamilelik süresince kasta yavaşlama meydana gelir bu durum mide kapakçığı olarak bilinen kasta zayıflamaya yol açar, normal seyrinde çalışmayan bu kas yüzünden asitler yemek borusuna kaçar ve midede yanma ekşime gibi problemlerle karşılaşılır.

Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

Hayatın normal akışında reflü şikayeti olan bireyler de mide yanması yaşar. Bu doğrultuda domates, soğan, sarımsak, asitli içecekler, sigara, dondurma, şerbetli tatlılar, çikolata, kızartma ile yapılan yemekler, salça, baharatlı yemekler, turşu, portakal, acı biber gibi yiyecekler mide yanması olan kişilerin yememesi gereken besinlerdendir. Aynı şekilde hamilelik sırasında da aynı tedbirleri almak gereklidir.

Hamileyken mide yanmasına karşı yenmemesi gerekenler

  • Portakal
  • Greyfurt
  • Domates
  • Biber salçası / Domates salçası
  • Acı biber
  • Turşu
  • Baharat
  • Kızartma ile yapılan yemekler
  • Patates kızartması
  • Ketçap mayonez
  • Çikolata
  • Dondurma

Yukarıda belirtilen besinler mide yanmasını tetikler, hamileyken tabi ki aşerme durumu fizyolojik bir gerçektir fakat ne kadar çok dikkat edilirse mide yanması şikayetleri de o kadar azalır.

  • Hamilelik sırasında sıkça rastlanan mide yanması durumunda ilk başvurulması gereken gıda ılık süttür. Ilık süt mide yanmasını azaltır.
  • Aynı şekilde uzmanlar tarafından da tavsiye edilen lifli gıdalar reflüye iyi gelir, lifli gıdalar hamilelikte mide yanmasına da iyi gelir.
  • Beslenme süresince ağır yiyeceklerden, yağlı katı yiyeceklerden uzak durarak öğünlerde yavaş yemek yenmesi de oldukça önemlidir. Hızlı yemek yemek de mide yanmasını arttırır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamilelikte mide yanması neden olur? Nasıl geçer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN