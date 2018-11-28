Hamilelikte mide yanması neden olur? Nasıl geçer?

Mide yanması ve mide ekşimesi hamilelikte sıkça karşılaşılan bir sıkıntıdır. Hamilelikte mide yanması genellikle hamilelikle birlikte salınan hormonlardan ve anne karnındaki bebeğin mideye yaptığı baskıdan kaynaklanır. Gebelik hormonlarından olan progesteron metobolizmada sindirimi yavaşlatır, besin maddelerin kana karışması ve midenin boşalımı gecikir. Bunun sonucunda da hamilelikte mide yanması gibi sorunlar ortaya çıkar.
Hamilelik süresince kasta yavaşlama meydana gelir bu durum mide kapakçığı olarak bilinen kasta zayıflamaya yol açar, normal seyrinde çalışmayan bu kas yüzünden asitler yemek borusuna kaçar ve midede yanma ekşime gibi problemlerle karşılaşılır.
Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?
Hayatın normal akışında reflü şikayeti olan bireyler de mide yanması yaşar. Bu doğrultuda domates, soğan, sarımsak, asitli içecekler, sigara, dondurma, şerbetli tatlılar, çikolata, kızartma ile yapılan yemekler, salça, baharatlı yemekler, turşu, portakal, acı biber gibi yiyecekler mide yanması olan kişilerin yememesi gereken besinlerdendir. Aynı şekilde hamilelik sırasında da aynı tedbirleri almak gereklidir.
Hamileyken mide yanmasına karşı yenmemesi gerekenler
Yukarıda belirtilen besinler mide yanmasını tetikler, hamileyken tabi ki aşerme durumu fizyolojik bir gerçektir fakat ne kadar çok dikkat edilirse mide yanması şikayetleri de o kadar azalır.