Bebeklerde kabızlığın belirtileri nelerdir?

Bebekler dışkılamadan önce ya da dışkılama esnasında ağlıyor, koyu renkte ve sert dışkı çıkıyorsa, dışkı kuru ise ya da dışkıda kan görülüyorsa, dışkı çıkarma sıklığı azalmışsa, karın veya midede sertleşme mevcutsa, kramp, iştah azalması gibi durumlara rastlanıyorsa kabızlık ihtimalinde şüphe edilmeli ve uygun tedavi yöntemiyle bu sorunun çözüme kavuşturulması önemsenmelidir. Doktor önerisi dahilinde uygulanacak tıbbi yöntemlerin yanı sıra evde uygulanması mümkün olan birtakım yöntemler aracılığıyla da kabızlık probleminin giderilmesi mümkündür.

Bebeklerde kabızlık neden olur?

Mama ya da formül süt ile beslenmek: Mama ya da formül süt anne sütüne göre daha zor sindirilir. Bu sebepten ötürü mama ve formül sütle beslenmek sık sık kabızlık meydana gelmesine sebep olur. Anne sütüyle beslenen bebekler ise daha nadir bir şekilde kabızlık gibi sindirim problemleriyle karşı karşıya kalırlar.

Susuz kalmak: Bebeklerin gün içerisinde yeterli düzeyde sıvı tüketmemesi hem kabızlığa hem de beraberinde hazımsızlık gibi çeşitli sindirim problemlerine sebep olabilir. Susuzluk bunların yanı sıra sık sık kusmaya, ishale sebep olan hastalıkların kaynağı olabilir. Öte yanda susuzluk sebebiyle bebeğin vücudunda gelişecek bir enfeksiyon; öksürük, ateş, iştah azalması gibi çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına öncülük edebilir.

Katı gıda kullanımı: Bazı bebeklerin temel beslenme yöntemi olan anne sütünden katı gıda tüketimine geçildiğinde kabızlığın ortaya çıkması olasıdır. Bu da genel olarak vücudun kompleks besinleri sindirmekte zorlandığı adaptasyon sürecinde meydana gelir.

Hastalıklar ve çeşitli tıbbi sebepler: Kimi durumlarda bebekler metaboliz bir düzensizlik veya besin zehirlenmesinden ötürü kabızlık ve benzeri sindirim problemlerine maruz kalabilirler. Aynı şekilde alerji de kabızlığa sebep olabilecek başlıca tıbbi faktörlerden bir tanesidir.