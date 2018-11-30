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Bipolar bozukluğa iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Manik depresif olarak da tanımlanan, dibe vurmuşluk nöbetlerinin söz konusu olduğu bir akıl sağlığı problemi olan , her yaşta ve her cinsiyette ortaya çıkabilir. Bipolar bozukluğun sebep olduğu duygusal travmaların kontrol altına alınabilmesi adına doktor gözetimi altında birtakım ilaçların kullanılması ve terapi yardımı alınması gerekir. Bunun yanı sıra doktor, mani nöbetlerinin kontrol altında tutulması için diyet programında değişiklik yapılmasını önerebilir. Diyet programında yer alan yiyecekler maniyi tedavi etmez ancak doktor önerisiyle tüketilen doğru yiyecekler atakların büyük oranda önüne geçer. Peki bipolar bozukluğa iyi gelen yiyecekler hangileri? Hangi yiyeceklerin tüketilmesi halinde ataklar önlenebilir?

Giriş Tarihi: 30.11.2018 11:00
Bipolar bozukluğa iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Süreklilik arz eden ataklar günlük yaşantıyı büyük oranda etkiler. Tekrar eden depresif bozukluğu bulunan hastaların sağlık durumu kritik olarak değerlendirilir. Bu sebepten ötürü doktor yardımından çekinilmemeli, doktor bilgisi ve önerisi dahilinde bir yaşantı sürdürülmelidir. Mani hastalarının doktor önerisine göre şekillendirmeleri gereken günlük yaşam rutinlerinden biri de diyet listesidir.

Tam tahıllar

Tam tahıllar, kalp ve sindirim sistemine fayda sağlamanın yanı sıra zihne iyi gelen yiyecekler arasında da yerlerini alırlar. Beyindeki serotonin üretimini artıran karbonhidrat içerikli besinler, duygusal olarak iyi hissetmeye ve dolayısıyla kimyasal anksiyetinin hafiflemesine yardımcı olur.

  • Kinoa
  • Esmer pirinç
  • Yulaf ezmesi
  • Tam tahıllı makarna
  • Tam tahıllı tost

Omega-3 yağ asitleri

Omega-3, beynin işlevselliğini koruması üzerindeki etkili bir yağ asididir. Sinir hücrelerinin önemli bir bölümü üzerinde etkili olan omega-3 yağ asitleri hücreler arası sinyal iletişiminin düzende olmasına yardımcı olur.

  • Yumurta
  • Keten tohumu
  • Keten tohumu yağı
  • Sardalya
  • Pisi balığı
  • Ringa balığı
  • Alabalık
  • Uskumru
  • Ton balığı
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Bipolar bozukluğa iyi gelen yiyecekler nelerdir?
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