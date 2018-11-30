Bipolar bozukluğa iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Süreklilik arz eden ataklar günlük yaşantıyı büyük oranda etkiler. Tekrar eden depresif bozukluğu bulunan hastaların sağlık durumu kritik olarak değerlendirilir. Bu sebepten ötürü doktor yardımından çekinilmemeli, doktor bilgisi ve önerisi dahilinde bir yaşantı sürdürülmelidir. Mani hastalarının doktor önerisine göre şekillendirmeleri gereken günlük yaşam rutinlerinden biri de diyet listesidir.

Tam tahıllar

Tam tahıllar, kalp ve sindirim sistemine fayda sağlamanın yanı sıra zihne iyi gelen yiyecekler arasında da yerlerini alırlar. Beyindeki serotonin üretimini artıran karbonhidrat içerikli besinler, duygusal olarak iyi hissetmeye ve dolayısıyla kimyasal anksiyetinin hafiflemesine yardımcı olur.

Kinoa

Esmer pirinç

Yulaf ezmesi

Tam tahıllı makarna

Tam tahıllı tost

Omega-3 yağ asitleri

Omega-3, beynin işlevselliğini koruması üzerindeki etkili bir yağ asididir. Sinir hücrelerinin önemli bir bölümü üzerinde etkili olan omega-3 yağ asitleri hücreler arası sinyal iletişiminin düzende olmasına yardımcı olur.

Yumurta

Keten tohumu

Keten tohumu yağı

Sardalya

Pisi balığı

Ringa balığı

Alabalık

Uskumru

Ton balığı