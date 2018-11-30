Burun hastalıkları nelerdir?

Özellikle havaların soğumasıyla birlikte bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalardan kaynaklanan hastalıkların sıklığı artış gösterir. Bu dönemlerde vücudu gerekli şekilde dış etkenlere korumamak, vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinden vücudu mahrum bırakmak çeşitli hastalıkların meydana gelmesine sebep olabilir. Söz konusu faktörler dolayısıyla zayıf düşen bağışıklık sistemi mikroorganizmalara karşı mücadele etmekte zorlanır ve mikroorganizma kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasına engel olamaz.

BURUN HASTALIKLARI NELERDİR?

Sinüzit

Burundaki hava boşlukları sinüs olarak adlandırılır. Sinüslerin iltihaplanması ise sinüzit olarak tanımlanır. Genel olarak solunum yollarında görülen bir enfeksiyon sinüzit problemini doğurur. Enfeksiyon sebebiyle burun kanallarının tıkanmasıyla birlikte sinüs salgıları boşalamaz ve sinüslere birikir. Bu birikimin neticesinde de iltihap meydana gelir. Sinüzete sebep olan diğer durumlar şu şekildedir:

Burun kemiğinin eğri olması

Bağışıklık sisteminin yeterince güçlü olmaması

Burun etinin normalin dışında büyüme göstermesi

Akut sinüzit erken tanıyla birlikte antibiyotik gereksinimi duyulmadan tedavi edilebilirken sinüzitin kronik bir hal alması halinde daha uzun bir tedavi süreci işleyecektir.

Alerjik nezle

Burun iltihabı rinit olarak adlandırılır. Alerji sebebiyle meydana gelen iltihap ise alerjik rinit olarak tanımlanır. Alerjik nezle toz, genetik yatkınlık, kimyasal, çim, hayvan tüyü, toz, küf, polen gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde alerjiye sebep olan maddeyle temas kesilmeli, bu maddeden uzak durulmalıdır.

Burun kemiği eğriliği

Burun ön tarafı kıkırdak ve arkası kemik olan bir yapıdır. Kıkırdak ve kemikten oluşan bu yapı septum olarak adlandırılır. Sinüzit gibi hastalıklara sebep olması mümkün olan bu durumun belirtileri şu şekildedir:

Bitkinlik

Bronşit

Farenjit

Ağızda kötü koku

Nefes almada güçlük