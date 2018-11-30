Elma sirkesiyle zayıflamanın formülü nedir?

Elma suyunun fermente edilmesi ile elde edilen elma sirkesi %100 doğal bir üründür. Hazır elma sirkesini marketlerden temin etmek mümkündür. Ancak hazırını satın almak yerine ev şartlarında daha doğal bir elma sirkesi hazırlanabilir. Elma sirkesi özellikle aç karnına içildiğinde uzun süre tok tutar. Bu özelliğinden ötürü diyet listelerinin ara öğünlerinde kendine yer bulur. Sağladığı tokluk hissi sayesinde kan şekerinin düşmesini de önleyen elma sirkesi, diyet sürecinde aç kalan ve yeterince beslenemeyen vücudun halsiz düşmesine engel olur.

Öte yandan elma sirkesi asidik özellikte bir üründür. Bu da vücuda girdiğinde vücutta yağ toplanmasının önüne geçer. Özellikle sabahları aç karnına tüketilmesi halinde yağ yakımını hızlandırır. Bununla birlikte metabolizmanın da hızlanmasını sağlayarak vücutta yağ depolanmasına engel olur. Toksinlerden vücudu arındırır. Sonuç olarak elma sirkesinin zayıflamaya sağladığı katkıların saymakla bitmeyeceğini söylesek yanlış olmaz.

Zayıflamaya katkıda bulunan elma sirkesi tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Yapılışı:

Bir kabın içerisine malzemeler listesinde belirtilen kadar su koyun.

Tüm malzemeleri karıştırıp su dolu kabın içerisine ekleyin.

Karışımı karıştırmaya son vermek için balın erimesini bekleyin. Bal eridikten sonra karıştırmayı bırakabilirsiniz.

Bu elma sirkesi karışımı sabahları kahvaltıdan 20 dakika kadar önce aç karnına tüketmeye çalışın. İsterseniz öğle ve akşam yemeğinden önce de birer bardak içmenizde bir sakınca yoktur. Fakat bir günde üç bardaktan fazla tüketmeniz sağlığınıza zarar verebilir. Bu kürü uygulamadan önce önlem olması açısından doktorunuza danışmanızda fayda var.