Boza hafızayı ve bağışıklığı güçlendirir

BUGÜN NELER OLDU

Şimdi kış mevsiminin favorilerinden boza zamanı...Boza, bağışıklık sisteminin tehdit altında olduğu bu aylarda vücudun savunma sistemini destekleyerek hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müge Güzey Akansel, bozanın faydalarını anlattı...Boza, darı irmiği, şeker ve sudan yapılan fermente bir içecek türüdür. Bir su bardağı ortalama 300 kkal içeren bu içeceğin enerjisi, içeriğindeki karbonhidrattan gelmektedir.Boza, içerdiği aktif mayalarla velaktik asitle sindirim sistemini rahatlatır.Prebiyotik bir besin olduğu için bağırsaklarda yaşayan probiyotik bakterilerin (yararlı bakteriler) büyümesini destekleyerek iyi bir bağırsak florasının devamlılığını sağlar. Ayrıca bağırsak hareketlerinin düzenli olmasını sağlar ve bu sayede kabızlığa iyi gelir.Bozanın prebiyotik etkisiyle güçlenenbağırsak florası, bağışıklığı da olumluolarak etkiler. Güçlenen bağışıklıksistemi de özelikle kışdöneminde grip salgınlarıve soğuk algınlığına karşıkoruyucu ve uzun vadedeise kanserden korunmayayardımcıdır.Türkiye'de yapılan boza genellikledarı irmiği kullanılarak hazırlandığıiçin glutensizdir. Ancak bozanın içeriğinebuğday, arpa, yulaf gibi diğer tahıllarda eklenebilir. Bu yüzden gluten hassasiyetinizya da çölyak hastalığınız varsa butahıllardan yapılan bozaları tüketmemelisiniz.Boza tüketiminden önce mutlaka içeriğindeki tahılları sormalısınız.Boza, çocuklar için güzel bir araöğün seçeneği olabilir. Enerjisi yüksekbir içecek olduğu için çocuklarda büyümeiçin artan enerji ihtiyacını karşılamayave metabolizma için gerekli olanB vitaminlerinin alımına yardımcı olur.Boza ayrıca, içeriğinde bulunan B vitaminleri sayesinde hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur ve odaklanmayı kolaylaştırır.Boza, içeriğindeki B grubu vitaminleriile sinir sistemini olumlu etkiler.Ayrıca prebiyotik etkisiyle seratonin (mutluluk hormonu) salgılayan bağırsak bakterilerini destekler ve bu da duygu durumu üzerinde pozitif etki yaratır.Düzenli boza tüketimi, kaygı ve depresyona eğilimi azaltmaktadır.Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar, kilo almak isteyenler, enerji ihtiyacı artan sporcular, emziren anneler boza tüketebilir.Bozanın bir karbonhidrat kaynağıolduğu ve şeker içerdiği unutulmamalıdır.Şeker hastaları bozanın içeriğindeki şekeri azımsamamalı ve bu içecekten kaçınmalıdır; insülin direnci ve hipoglisemisi olan kişiler ise kontrollü bir şekilde tüketmelidir. Boza, mayalı bir içecek olduğu için gut hastaları bu içeceği tüketmekten kaçınmalıdırlar.