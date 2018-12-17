Boza hafızayı ve bağışıklığı güçlendirir

Şimdi kış mevsiminin favorilerinden boza zamanı...
Boza, bağışıklık sisteminin tehdit altında olduğu bu aylarda vücudun savunma sistemini destekleyerek hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müge Güzey Akansel, bozanın faydalarını anlattı...
Boza, darı irmiği, şeker ve sudan yapılan fermente bir içecek türüdür. Bir su bardağı ortalama 300 kkal içeren bu içeceğin enerjisi, içeriğindeki karbonhidrattan gelmektedir. SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR
Boza, içerdiği aktif mayalarla ve
laktik asitle sindirim sistemini rahatlatır.
Prebiyotik bir besin olduğu için bağırsaklarda yaşayan probiyotik bakterilerin (yararlı bakteriler) büyümesini destekleyerek iyi bir bağırsak florasının devamlılığını sağlar. Ayrıca bağırsak hareketlerinin düzenli olmasını sağlar ve bu sayede kabızlığa iyi gelir. SOĞUK ALGINLIĞINDAN KORUR
Bozanın prebiyotik etkisiyle güçlenen
bağırsak florası, bağışıklığı da olumlu
olarak etkiler. Güçlenen bağışıklık
sistemi de özelikle kış
döneminde grip salgınları
ve soğuk algınlığına karşı
koruyucu ve uzun vadede
ise kanserden korunmaya
yardımcıdır. GLUTEN İÇERMİYOR
Türkiye'de yapılan boza genellikle
darı irmiği kullanılarak hazırlandığı
için glutensizdir. Ancak bozanın içeriğine
buğday, arpa, yulaf gibi diğer tahıllar
da eklenebilir. Bu yüzden gluten hassasiyetiniz
ya da çölyak hastalığınız varsa bu
tahıllardan yapılan bozaları tüketmemelisiniz.
Boza tüketiminden önce mutlaka içeriğindeki tahılları sormalısınız. ÇOCUKLAR IÇIN ARA ÖĞÜN OLABILIR
Boza, çocuklar için güzel bir ara
öğün seçeneği olabilir. Enerjisi yüksek
bir içecek olduğu için çocuklarda büyüme
için artan enerji ihtiyacını karşılamaya
ve metabolizma için gerekli olan
B vitaminlerinin alımına yardımcı olur.
Boza ayrıca, içeriğinde bulunan B vitaminleri sayesinde hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur ve odaklanmayı kolaylaştırır. ANKSIYETE VE DEPRESYONA KARŞI
Boza, içeriğindeki B grubu vitaminleri
ile sinir sistemini olumlu etkiler.
Ayrıca prebiyotik etkisiyle seratonin (mutluluk hormonu) salgılayan bağırsak bakterilerini destekler ve bu da duygu durumu üzerinde pozitif etki yaratır.
Düzenli boza tüketimi, kaygı ve depresyona eğilimi azaltmaktadır.
Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar, kilo almak isteyenler, enerji ihtiyacı artan sporcular, emziren anneler boza tüketebilir. GUT HASTALARI TÜKETMEMELI
Bozanın bir karbonhidrat kaynağı
olduğu ve şeker içerdiği unutulmamalıdır.
Şeker hastaları bozanın içeriğindeki şekeri azımsamamalı ve bu içecekten kaçınmalıdır; insülin direnci ve hipoglisemisi olan kişiler ise kontrollü bir şekilde tüketmelidir. Boza, mayalı bir içecek olduğu için gut hastaları bu içeceği tüketmekten kaçınmalıdırlar.