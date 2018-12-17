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hafızayı ve bağışıklığı güçlendirir

Prebiyotik bir içecek olan , bağırsak florasına iyi gelir, bağışıklığı güçlendirerek soğuk algınlığından korur. İçerdiği B vitaminleri ile de hafızayı güçlendirir

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018
Boza hafızayı ve bağışıklığı güçlendirir
Şimdi kış mevsiminin favorilerinden boza zamanı...
Boza, bağışıklık sisteminin tehdit altında olduğu bu aylarda vücudun savunma sistemini destekleyerek hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müge Güzey Akansel, bozanın faydalarını anlattı...
Boza, darı irmiği, şeker ve sudan yapılan fermente bir içecek türüdür. Bir su bardağı ortalama 300 kkal içeren bu içeceğin enerjisi, içeriğindeki karbonhidrattan gelmektedir.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR
Boza, içerdiği aktif mayalarla ve laktik asitle sindirim sistemini rahatlatır.
Prebiyotik bir besin olduğu için bağırsaklarda yaşayan probiyotik bakterilerin (yararlı bakteriler) büyümesini destekleyerek iyi bir bağırsak florasının devamlılığını sağlar. Ayrıca bağırsak hareketlerinin düzenli olmasını sağlar ve bu sayede kabızlığa iyi gelir.

SOĞUK ALGINLIĞINDAN KORUR
Bozanın prebiyotik etkisiyle güçlenen bağırsak florası, bağışıklığı da olumlu olarak etkiler. Güçlenen bağışıklık sistemi de özelikle kış döneminde grip salgınları ve soğuk algınlığına karşı koruyucu ve uzun vadede ise kanserden korunmaya yardımcıdır.

GLUTEN İÇERMİYOR
Türkiye'de yapılan boza genellikle darı irmiği kullanılarak hazırlandığı için glutensizdir. Ancak bozanın içeriğine buğday, arpa, yulaf gibi diğer tahıllar da eklenebilir. Bu yüzden gluten hassasiyetiniz ya da çölyak hastalığınız varsa bu tahıllardan yapılan bozaları tüketmemelisiniz.
Boza tüketiminden önce mutlaka içeriğindeki tahılları sormalısınız.

ÇOCUKLAR IÇIN ARA ÖĞÜN OLABILIR
Boza, çocuklar için güzel bir ara öğün seçeneği olabilir. Enerjisi yüksek bir içecek olduğu için çocuklarda büyüme için artan enerji ihtiyacını karşılamaya ve metabolizma için gerekli olan B vitaminlerinin alımına yardımcı olur.
Boza ayrıca, içeriğinde bulunan B vitaminleri sayesinde hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur ve odaklanmayı kolaylaştırır.

ANKSIYETE VE DEPRESYONA KARŞI
Boza, içeriğindeki B grubu vitaminleri ile sinir sistemini olumlu etkiler.
Ayrıca prebiyotik etkisiyle seratonin (mutluluk hormonu) salgılayan bağırsak bakterilerini destekler ve bu da duygu durumu üzerinde pozitif etki yaratır.
Düzenli boza tüketimi, kaygı ve depresyona eğilimi azaltmaktadır.
Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar, kilo almak isteyenler, enerji ihtiyacı artan sporcular, emziren anneler boza tüketebilir.

GUT HASTALARI TÜKETMEMELI
Bozanın bir karbonhidrat kaynağı olduğu ve şeker içerdiği unutulmamalıdır.
Şeker hastaları bozanın içeriğindeki şekeri azımsamamalı ve bu içecekten kaçınmalıdır; insülin direnci ve hipoglisemisi olan kişiler ise kontrollü bir şekilde tüketmelidir. Boza, mayalı bir içecek olduğu için gut hastaları bu içeceği tüketmekten kaçınmalıdırlar.
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