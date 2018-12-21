Boyun ve bel ağrılarına karşı 5 etkili önlem

SOĞUK HAVA BEL VE BOYUN AĞRILARINI TETİKLİYOR!

Soğuk hava denildiğinde aklımıza ilk gelen sağlık problemleri üst solunum yolu enfeksiyonları oluyor. Oysa soğuk hava aynı zamanda tüm omurgamızı da tehdit ediyor! Öyle ki boyun, sırt veya belimizde hekime başvurmayı gerektirecek kadar şiddetli ağrıya yol açabiliyor. Bunun nedeni ise omurgamıza destek görevi gören tendon kas ve ligamanların soğuk havada gerilmeleri. Bu gerilmenin omurgadan çıkan sinir uçlarını zorlaması sonucunda da ağrı gelişiyor. Ayrıca eklemlerde ödem varsa ısıda düşme olduğunda bu ödem artabiliyor ve bunun sonucunda ağrıya neden olabiliyor.