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ve ağrılarına karşı 5 etkili önlem

Soğuk havalarda ve omurga ağrılarını önlemek için neler yapmalıyız? Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Gülşah Öztürk kış aylarında , boyun ve sırt ağrılarından korunma yöntemlerini anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 16:37
Boyun ve bel ağrılarına karşı 5 etkili önlem

SOĞUK HAVA BEL VE BOYUN AĞRILARINI TETİKLİYOR!
denildiğinde aklımıza ilk gelen sağlık problemleri üst solunum yolu enfeksiyonları oluyor. Oysa soğuk hava aynı zamanda tüm omurgamızı da tehdit ediyor! Öyle ki , sırt veya belimizde hekime başvurmayı gerektirecek kadar şiddetli ağrıya yol açabiliyor. Bunun nedeni ise omurgamıza destek görevi gören tendon kas ve ligamanların soğuk havada gerilmeleri. Bu gerilmenin omurgadan çıkan sinir uçlarını zorlaması sonucunda da ağrı gelişiyor. Ayrıca eklemlerde ödem varsa ısıda düşme olduğunda bu ödem artabiliyor ve bunun sonucunda ağrıya neden olabiliyor.

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Boyun ve bel ağrılarına karşı 5 etkili önlem
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