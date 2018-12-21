Kış hastalıklarından korunmak için 15 altın kural

Havaların soğuması solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor. Solunum yolunu etkileyen hastalıklar kapalı ortamlarda hızla yayılabiliyor; nefes darlığı, balgam ve öksürük gibi belirtilerle kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Belirtileri, sıklıkla griple karıştırılan üst solunum yolu enfeksiyonları ihmal edildiğinde ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Necla Songür, kışın en sık görülen hastalıklarla ilgili alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.