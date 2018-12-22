Emine Erdoğan Çocuk İzleme Merkezi’nin açılışını yaptı

Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı Çocuk İzleme Merkezleri, istismara uğramış çocukların adli ve tıbbi hizmetlerinin tek bir merkezde bir seferde, uzmanlar eşliğinde mahremiyet ilkeleriyle çalışmalarını yürütecek.







"ÇOCUK DENİLİNCE İNSANIN AKLINA BOŞ BİR DEFTERİN İLK SAYFASI GELİYOR..."

Emine Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada çocuk istismarı konusunu konuşmanın zorluğuna değinerek, 'çocuk denilince insanın aklına boş bir defterin ilk sayfası geliyor. Her şeyi sevgiyle yazabileceğimiz bir ilk sayfa… Fakat bakıyoruz ki bazıları o sayfaları kara kalemlerle karalamışlar, heba etmişler.' dedi. Çocuklukta yaşanan travmaların etkisinin ömür boyu sürdüğüne dikkat çekti ve 'Küçücük bedenleriyle sevilmeyi, büyümeyi bekledikleri yuvaları, kimi çocukların, hayatın en çetin mücadelesini verdikleri savaş meydanı oluyor. İşte bu noktada hepimize görevler düşüyor.' dedi. Çocuk İzleme Merkezleri'nin istismara uğramış çocukların adli ve tıbbi hizmetlerinin tek bir merkezde uzmanlar eşliğinde bir seferde yapılacağı güvenilir adresler olduğunu söyledi.





"ÇOCUKLARIMIZLA İLGİLİ PAYLAŞTIĞIMIZ BİLGİLERDE DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşmasıyla, faydaları yanında bazı tehlikeleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Erdoğan, siber tehlikelere de dikkat çekti. 'Çocuklarımız henüz yürümeye dahi başlamadan, paylaştığımız fotoğraflarla çoktan dijital ayak izi bırakmaya başlıyorlar. Ebeveynler olarak gerek sosyal medyada gerekse diğer mecralarda çocuklarımızla ilgili paylaştığımız bilgilerde dikkatli olmalıyız.' dedi.

Çocuk İzleme Merkezi'nin açılış programında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da birer konuşma yaptı. Emine Erdoğan programın ardından Çocuk İzleme Merkezi'ni ziyaret etti.