AIDS’li hücreler artık yok edilebilecek

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BirleşmişMilletler verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 36.9 milyon kişinin taşıdığı Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastalığına karşı sevindirici bir haber geldi. Fransa'da bulunan Pasteur Enstitüsü uzmanları AIDS ile mücadelede çığır açacak bir gelişme sağlandı. Kullanılan ilaçların AIDS'li virüsleri ortadan kaldıramadığının altını çizen araştırmacılar geliştirdikleri teknik ile AIDS bulaşmış hücreleri yok etmeyi başardıklarını açıkladı. Araştırmanın geliştirilme aşamasında olduğu ve yakın zamanda uygulanmasının beklendiği kaydedildi.