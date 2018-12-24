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bozukluklarının yol açtığı 3 ciddi tehlike!

Psikolog Simay Arslan; bozukluklarının yüzde 90’dan fazlasının 25 yaş altı kişilerde görüldüğünü ve genç kızlarda daha sık rastlandığını belirtiyor. Günümüzde her 100 ergenden 5’inin bu sorunla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Psikolog Simay Arslan yeme bozukluklarının yol açtığı 3 ciddi tehlikeyi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 16:03
Yeme bozukluklarının yol açtığı 3 ciddi tehlike!

ANKSİYETE BOZUKLUĞU

Ergenlik döneminde şişman olmaktan aşırı düzeyde kaygı duyma ve beden algısındaki bozulmalarla birlikte seyreden kilo kaybı, bozukluğunun ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Yeme bozukluğu olan gençler kaygılı olduklarında aşırı yiyerek kaygılarını azaltmaya çalışıyor, ancak yedikten sonra pişmanlık hissediyor.

Yeme eylemi sonucu hissedilen pişmanlık, huzursuzluk duygusu ve estetik imaj kaygısı büyüyerek konsantrasyon bozukluğu, kötü bir şey olacakmış gibi hissetme, uyku problemleri, kaygıyı kontrol edememe durumu ve çeşitli fiziksel belirtilere neden oluyor. Yapılan araştırmalar yetersiz beslenmenin bir kişinin kişiliğini bozabilecek etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Anksiyete bozukluğu altta yatan tıbbi sorunlardan kaynaklanabiliyor. Anksiyete bozukluğu yaşayan kişi duygularını kontrol etmekte daha güçsüz olduğundan yeme atakları ile baş etmesi güçleşiyor.

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Yeme bozukluklarının yol açtığı 3 ciddi tehlike!
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