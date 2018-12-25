Tüp bebekte doğru bilinen 5 yanlış

BUGÜN NELER OLDU

Tüp bebek tedavisi (IVF), karmaşık bir süreçtir. Bu konu ile ilgili kayıtları en iyi tutulan ülke olan ABD'de 2016 yılında 263 bin 577 kişiye çoğunluğu tüp bebek tedavisinden oluşan üremeye yardımcı tedavi uygulanmış ve 65 bin 996 canlı doğum bildirilmiştir. Çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başvuran kişi sayısı arttıkça, bu konuyla ilgili doğru olduğu sanılan yanlış bilgilerin açıklığa kavuşturulması ve tedavi süreci konusunda insanların aydınlatılması önemli. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, tüp bebek tedavisinde doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgiler verdi…ABD'de 2018'de 51 bin 98 kadının dahil edildiği kapsamlı bir çalışmada, aşırı kilolu veya obez olarak nitelendirilen hastaların yumurta ve embriyo kalitelerinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Avustralya'da ise doktorlar, obez kabul edilen kadınlara tüp bebek tedavisini önermeyen tüp bebek yönergelerinin değişmesi için mücadele vermektedirler. Benim görüşüme göre ise obez kadınlara tüp bebek tedavisi önerilmemesi çok büyük bir haksızlıktır.Tüp bebek ile elde edilen gebeliklerin belli bir oranı dondurulup çözülmüş embriyoların kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Dondurma işleminin embriyolara zarar verdiğine dair bir sonuç yoktur. Çalışmalar, dondurmaçözme sonrası transfer edilen embriyolardan elde edilen gebeliklerde doğum defektleri oranlarının, taze transfer sonrası oluşan gebeliklerden daha yüksek olmadığı göstermiştir.Tüp bebek tedavisinin güvenli olduğundan emin olmak için birçok çalışma yapılmıştır. Tüp bebek tedavisi sonrası doğan çocukların, normal gebelik sonrası doğanlara göre biraz daha küçük olduğu saptanmıştır. Ancak bu farkların uzun dönemde anlamlı bir etki yaratmadığı ve birçok tüp bebeğin sağlıklı erişkinler olarak doğal yolla çocuk sahibi oldukları bilinmektedir. 2017'de yapılan bir çalışmada, IVF bebeklerinin ileri yaşlardaki sağlık durumlarının bu tedaviden oldukça az etkilendiği gösterilmiştir.En azından bir tanesinin 'tutması' umuduyla birkaç embriyonun aynı anda yerleştirilmesini isterseniz, çoğul gebelik (ikiz-üçüz) olasılığınız normal yolla gebeliklere gore aşikar şekilde artar. Ancak bu kesin bir kural değildir. Doğal gebeliklerin sadece yüzde 3'ü ikiz doğumuyla sonuçlanırken, tüp bebekle bu oran yüzde 33'lere çıkabilir. Zaten birçok klinikte birden fazla embriyo transferi yerine, tek embriyo transferi tercih ediliyor.Doğal adet döngünüzdeki hormonal dalgalanmalar sırasında duygu durum değişikliklerine yatkınlığınız varsa; tüp bebek tedavisi süresince de hüzünlü ve sinirli olabilirsiniz. Bunun nedeni, yumurtaları büyütmek için verilen fertilite ilaçlarının estrojen seviyelerinizi etkilemesidir. Yüksek estrojen seviyeleri; depresif, endişeli ve sinirli bir ruh halini tetikleyebilir.