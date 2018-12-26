Ev yoğurdunun faydaları nelerdir? Ev yoğurdunun yararları

Kuru fasülye, nohut, taze fasülye, pilav, patates patlıcan biber kızartmaları gibi yemekler yoğurtsuz mutlaka tüketilmez. Aynı zamanda cacık da mutfağımızdaki önemli lezzetlerdendir. Tüm bu yemeklerin yanında mantı gibi hamurlu yemekler de yoğurtla birlikte tüketilir. Evde yoğurt faydaları nelerdir? Evde yoğurt yediğiniz zaman bir daha başka yoğurdu tatmayacaksınız bile...

EVDE YOĞURDUN FAYDALARI NELERDİR?

KABIZLIK, İSHAL VE HAZIMSIZLIĞA BİRE BİR!

Öncelikli olarak evde yapılan yoğurtlar katkı maddesi bulundurmadığından hazır yoğurtlara göre daha yüksek oranda probiyotik içerir. Bu bakteriler bağırsak dostudur, besin emilimi yapısı korunarak KABIZLIK, İSHAL VE HAZIMSIZLIK gibi sorunlar ortadan kalkar.

TANSİYON DÜZENLEYİCİ

Düzenli yoğurt tüketmek yüksek tansiyon riskini azaltıyor. Düzenli olarak ev yoğurdu tüketen bireylerde tansiyon sıkıntısının gözlemlenmediği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ (ENFEKSİYONLARA KARŞI MÜCADELE)

Enfeksiyonlara karşı mücadele de yoğurt önemli bir besin kaynağıdır. Bağışıklık sistemini destekleyen, hastalıklarla savaşan T hücrelerinin kazanımını yoğurt arttırır.

KOLESTEROLÜ DÜZENLER

Ev yoğurdu kaymaksız olarka tüketildiğinde kolesterolün düşmesine sebep oluyor. Aynı zamanda fazla yağın vücuttan atılmasını da sağlıyor.

EVDE YOĞURT YEMENİN FAYDALARI ARASINDA; CİLT VE DERİ HASTALIKLARINDAN KORUNMA, KAS GELİŞİMİN DÜZENLİ OLARAK DEVAM ETMESİ VE KİLO ALIMININ YAVAŞLAMASI DA VARDIR; YOĞURT TÜKETİMİ TATLI İSTEĞİNİN ÖNÜNE GEÇER.