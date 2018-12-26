Kalbi göbeğinde olan bebek herkesi şaşırttı!

Bitlis'in Güroymak Devlet Hastanesinde kalbi dışarıda dünyaya gelen ve komplike kalp anomalisi olan bebek, yine Van'da özel bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir aylık olan 2 bin 400 gram ağırlığındaki bebek hemen ameliyata alındı.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halil Başel, "Beş milyon doğumda bir görülen kalbin karında olduğu bir hastaydı. Yani Türkiye'de üç yılda bir görülebilecek bir vakaydı. Bunu da opere ettik. Normalde yaşama şansı hiç yoktu, ama bu şansı çocuğa vermiş olduk" dedi.





Doğuda doğum oranlarının batıya oranla daha yüksek olduğunu dile getiren Başel, bu anlamda bölgenin en büyük yeni doğan yoğun bakım yatağına sahip olduklarını söyledi.



Bir ayda kalbinde komplike kalp anomalisi olan üç kilogramın altında üç bebeği başarıyla ameliyat ettiklerini de sözlerine ekleyen Başel, "Birisi makineden ayrıldı, diğer ikisi de makineden ayrılma moduna girdi. Sağlıkları iyiye gitmektedir" dedi.