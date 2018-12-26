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Türkiye'de yaşayanların ağrılarının en önemli nedeni meğer...

Türk doktorlarının yaptığı araştırma ile kas arasında yakın ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre kas ve eklem ağrısı yaşayanların yüzde 74'ünde D vitamini eksikliği görüldü.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 14:52
Türkiye'de yaşayanların ağrılarının en önemli nedeni meğer...

D VİTAMİNİ

ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Çidem'in önderliğinde fizik tedavi kliniğine yaygın vücut ağrısıyla başvuran 14 bin 925 hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre, bu hastaların 11 bin 29'unda eksikliği olduğu tespit edildi.
Doç. Dr. Çidem, D vitaminin en önemli kaynağın güneş olduğunu belirtti. Araştırma Uluslararası Turkish Journal of Medical Science isimli tıp dergisinde yayınlanırken Doç. Dr. Çidem, "Modern yaşam tarzının gerekliliği olarak kapalı işyerlerinde çalışan, hafta sonlarını da alışveriş merkezlerinde geçiren bir toplum olduk. Bu nedenle güneş gören bir ülke olmamıza rağmen D vitamini eksikliği yüksek" dedi.
Akdeniz ikliminde yer alan Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre ise D vitamini eksikliğinin görülme sıklığı kadınlarda daha fazla olmak üzere yüzde 93.

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Türkiye'de yaşayanların ağrılarının en önemli nedeni meğer...
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