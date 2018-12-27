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Prostat kanserinde çığır açan 3 yeni yöntem

50 yaşın üzerindeki erkeklerde en sık görülen kanser türü. Erken tanı konulduğunda tedavisi mümkün olan bir hastalık. Tedavi sonrası idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı önlenebildiğini belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural prostat kanseri hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 17:34
Prostat kanserinde çığır açan 3 yeni yöntem

İDRAR KAÇIRMA VE CİNSEL FONKSİYON KAYBI ÖNLENEBİLİYOR!

50 yaşın üzerindeki erkeklerde en sık görülen kanser türü. Kansere bağlı ölümlerde de akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alıyor. Yapılan istatistiklere göre, 2015 yılında tüm dünyada toplam 1,6 milyon erkeğe prostat kanseri tanısı konuldu, 366 bin erkek bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkemizde de yıllık yeni tanı sayısının 7 bine yakın olduğu tahmin ediliyor. Prostat kanseri tedavisinde başlıca iki hedef var: Birincisi ve en önemlisi mevcut hastalığı tedavi etmek, yani kanseri ortadan kaldırmak. Tedaviden sonra ortaya çıkabilecek olan idrar kaçırmanın engellenmesi ve cinsel fonksiyon ile sertleşmenin devam ettirilmesi de ikinci önemli hedefi oluşturuyor.

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Prostat kanserinde çığır açan 3 yeni yöntem
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