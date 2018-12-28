Ameliyathane Hizmetleri Personellerine yönelik önemli çalışma

Hastanın iyileşme sürecinde, ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası bakım, cerrahi girişim kadar önem taşıyor. İyileşmenin hızlı olması ameliyat öncesi hazırlık ve sonrası bakımın etkinliği ile yakından ilişkili. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı, ameliyat öncesi ve sonrası süreçte ameliyathane hizmetleri personellerinin görev ve sorumluluklarına dikkat çekmek ve hastanın iyileşmesindeki rol ve önemine vurgu yapmak amacıyla "Cerrahi Süreçte Güvenli Adımlar" konulu etkinlik düzenledi.

Maslak Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte İstanbul'daki üniversitelerde eğitim gören Ameliyathane Hizmetleri Programı öğrencileri bir araya geldi. Bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Sedat Bekiroğlu yaptı.

Etkinlikte ATEKDER Genel Başkanı Funda Aytaç "Cerrahi Tekniklerin Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu bir sunum yaptı. Psikolog Fatma Tülay Karaca "Pre-op Hazırlık Öncesi Hastaya Psikolojik Yaklaşım", ATEKDER Genel Başkan Yardımcısı Osman Kavuran ise "Güvenli Cerrahinin Önemi" ve "Perioperatif Süreç" konularında öğrencilere bilgi verdi. Ameliyathane Hemşiresi Cansu Doğanay "Cerrahi Alan Enfeksiyonları" konulu seminer düzenledi.