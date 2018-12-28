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Baş ağrısını anında kesiyor!

Bağ ağrısı ve migren günlük hayatımızı olumsuz yönden etkiliyor. Migreni tedavi etmek için birçok yöntem bulunuyor. İşte migren tedavisinde kullanabileceğiniz esansiyel yağlar…

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:06
Baş ağrısını anında kesiyor!

NANE YAĞI

Nane yağı, migren ağrılarını tedavi etmek için kullanılan en yaygın doğal yöntemlerden biridir. İçeriğindeki mentol sayesinde kasların gevşemesine ve ağrının hafiflemesine yardımcı oluyor. Ayrıca nane yağı migren ağrılarının sebep olduğu mide bulantısını da hafifletiyor.

Nasıl kullanılır?

2 damla nane yağını 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın ve alnınıza, boynunuzun arkasına, omuzlarınıza masaj yaparak s��rün. Ayrıca bir difüzöre birkaç damla nane yağı koyarak mentol kokusunu evin içine de yayabilirsiniz. Bu yöntem de ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.

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Baş ağrısını anında kesiyor!
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