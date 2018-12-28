Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Dudaktaki uçuk nasıl geçer? Herpes Simpleks tedavisi!

Dudaktaki nasıl geçer? Herpes Simpleks tedavisi!

Herpes Simpleks virüsü adı verilen ve halk arasında olan bu problem en sık rastlanan rahatsızlıklardan bir tanesidir. Bazı yollar ile bulaşabilir ve tekrarlayabilme özelliği de çok fazladır. ‘Dudaktaki uçuk nasıl geçer’ sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından oldukça sık araştırılır.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:54
Dudaktaki uçuk nasıl geçer? Herpes Simpleks tedavisi!

Halk arasında uçuk olarak ifade edilir. Kişinin cildinde ağrılı ve içi kabarcıkların olduğu, lezyonların eşlik ettiği viral bir cilt enfeksiyondur. Tekrarlayabilme ve bulaştırıcılığının çok fazla olması gibi özellikleri vardır. Kişinin bağışıklık sisteminin zayıfladığı, ateşli bir enfeksiyon geçirdiği, hormonal değişikliğin olduğu ve güneşe fazla maruz kaldığı zamanlarda tekrarlayan enfeksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır.

Uçuğu yapan etken bir virüstür. Uçuk viral bir hastalık olduğu için evde bu virüsü tamamen tedavi edemezsiniz. Ama en azından oluşan yaranın daha çabuk iyileşmesini sağlayıcı ve kısmen anti viral etkisi olduğu bilinen ürünler vardır. Peki dudaktaki uçuk nasıl geçer?

DUDAKTAKİ UÇUK NASIL GEÇER?

  • Alkol virüse karşı etkili maddelerden bir tanesi olarak bilinir. Yüzde yüz yok etmese bile faydası olacaktır.
  • İyot anti viral, anti bakteriyel etkisi ile bilinen bir maddedir.
  • Batikon denilen kırmızı tentürdiyot tarzı maddeden faydalanabilirsiniz.

Bunların dışında başka bir yöntem bulunmayabilir. Uzun süreli bir durum olması halinde ise doktora görünmenizde fayda var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dudaktaki uçuk nasıl geçer? Herpes Simpleks tedavisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN