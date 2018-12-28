Dudaktaki uçuk nasıl geçer? Herpes Simpleks tedavisi!

Halk arasında uçuk olarak ifade edilir. Kişinin cildinde ağrılı ve içi kabarcıkların olduğu, lezyonların eşlik ettiği viral bir cilt enfeksiyondur. Tekrarlayabilme ve bulaştırıcılığının çok fazla olması gibi özellikleri vardır. Kişinin bağışıklık sisteminin zayıfladığı, ateşli bir enfeksiyon geçirdiği, hormonal değişikliğin olduğu ve güneşe fazla maruz kaldığı zamanlarda tekrarlayan enfeksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır.

Uçuğu yapan etken bir virüstür. Uçuk viral bir hastalık olduğu için evde bu virüsü tamamen tedavi edemezsiniz. Ama en azından oluşan yaranın daha çabuk iyileşmesini sağlayıcı ve kısmen anti viral etkisi olduğu bilinen ürünler vardır. Peki dudaktaki uçuk nasıl geçer?

DUDAKTAKİ UÇUK NASIL GEÇER?

Alkol virüse karşı etkili maddelerden bir tanesi olarak bilinir. Yüzde yüz yok etmese bile faydası olacaktır.

İyot anti viral, anti bakteriyel etkisi ile bilinen bir maddedir.

Batikon denilen kırmızı tentürdiyot tarzı maddeden faydalanabilirsiniz.

Bunların dışında başka bir yöntem bulunmayabilir. Uzun süreli bir durum olması halinde ise doktora görünmenizde fayda var.