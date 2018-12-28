Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Dut pekmezinin mucizevi yararları

Dut pekmezi bilinen ve bilinmeyen tüm yönleriyle ele aldık. Ülkemizde uzmanların her fırsatta tüketilmesi gerektiğini belirttiği dut pekmezinin mucizevi faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Birçok hastalığa da iyi gelen bu besin kan dolaşımını dengeler ve karaciğer hastalıklarına da iyi gelir. Hastalıklara karşı kalkan görevini üstlenen bu besin hakkında daha önce duymadığınız yararları öğreneceksiniz.

DUT PEKMEZİNİN MUCİZEVİ FAYDALARI

Kansızlığa iyi gelir.

Demir bakımından oldukça zengindir.

Kansere karşı koruma sağlayan antioksidanlar açısından zengindir.

Kemikleri güçlendirir ve kemik erimesine karşı koruma sağlar.

Mide hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır.

Adet ağrılarını azaltır.

İçeriğinde kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller vardır.

Kanın pıhtılaşmasını önler.

Uterus kaslarının sağlığını korur.

Kolesterolü dengeler.

Sinir sistemini güçlendirir.

Karaciğeri temizler.

Göğüs ağrılarını hafifletir.

Böbrekleri güçlendirir.

Çocuklarda görülen pamukçuk için iyi gelir.

İyi bir antioksidan kaynağıdır.

Enerji verir.

Bronşit ve astım için faydalıdır.

Lif açısından zengin olması nedeniyle bağırsakları yumuşatır ve kabızlığa fayda sağlar.

Kalp krizi geçirme ve felç riskini azaltır.

Gözün görme sistemine yarar sağlar.

Hafızayı güçlendirir.

Beyin için faydalıdır.

Ülsere karşı iyi gelir.

DUT PEKMEZİ KİLO ALDIRIR MI?

Dut pekmezinin iştah açıcı bir özelliği de bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı çok fazla tüketildiği takdirde fazla kilo almanıza yol açabilmektedir. Bu pekmez özellikle kilo almak isteyenler tarafından da çok önemlidir.

DUT PEKMEZİNİN SAÇA FAYDALARI

Dut pekmezi saçları güçlendirmekle kalmaz uzamasına da etki sağlar. Aynı zamanda erken beyazlamasını engeller ve saçları besler.

DUT PEKMEZİ NASIL TÜKETİLMESİ GEREKİR?

Dut pekmezi yoğun kıvamlı olduğu için tek başına tüketmek zordur. Bu nedenle tahine karıştırarak da tüketebilirsiniz.

Kansızlık sorunu olanlar ya da kan şekeri düşük olan kişiler sabah aç karnına 2 yemek kaşığı tüketebilirler.

Çay, süt gibi içeceklerin içerisine koyularak da tüketilebilir.

Bazı tatlıların içerisine şeker yerine bu pekmezi ekleyebilirsiniz.