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Hangi şikâyetler bizi uzmanına götürmelidir?

Bu hastalık farklı şikâyetler neticesinde bizleri uzman bir doktora götürebilir. Bunlar arasında ateş, kilo kayıpları ve karın ağrıları gibi şikâyetlerde yer alır.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:57
Hangi şikâyetler bizi romatoloji uzmanına götürmelidir?

Romatizmal hastalıklar pek çok şikâyetle bizleri doktora götürebilir. Ancak bunların arasında sıklık sırasına, yaşa, cinsiyete göre farklılıklar söz konusudur. Bu kişileri en fazla doktora götüren temel problem ağrısıdır. Ağrı en sık bel ve eklem ağrıları şeklinde karşımıza gelir. Vücudumuzdaki bütün eklemler ağrıyabilir ya da şişebilir. Bunlar ara ara da yaşanabilir. Bir eklemden diğer ekleme geçebilir veya bir insanın vücudundan pek çok eklem ağrıyıp, şişebilir. El bileklerinin, dirseklerin, çenenin hatta kaburga kemiklerimizdeki ağrılar bile bazen romatizmal hastalıklarla ilgili olabilir.

Bunların dışında romatizmal hastalıkların pek çok bulguları vardır. Bunlar;

  • Karın ağrıları
  • Ateş
  • Hastanın kilo kayıpları
  • Vücutta çıkan döküntülü yaralar
  • Bazen tekrarlayan düşükler
  • Ayak başparmağındaki şişlik
  • Çocukluk çağındaki tekrarlayan ateşler, karın ve göğüs ağrıları
  • Kanda sürekli yüksek bulunan iltihap
  • Özetle romatizmal hastalıklar sadece eklem ve bel değil vücudun bütün organ ve dokuları ile ilgili şikayetlerle bizleri doktora götürebilirler.

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Hangi şikâyetler bizi romatoloji uzmanına götürmelidir?
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