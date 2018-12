Hamilelikte depresyona dikkat

Gerek hamileliğin getirdiği fiziksel yük, gerek hormonal değişiklik nedeniyle psikolojik durumları çok değişen kadın için dikkatli olmak gerekir. Her gebe kadın gebe kaldığını fark ettiği andan itibaren annelik duygusunu yaşamaya başlar. Bu duygunun hissedilmesi ile anneler farklı bir havaya bürünürler ve daha şefkatli bir varlık haline dönüşürler. Ancak bu süreç içerisinde değişimler bazen olumsuz yönlere de kayabilir. Depresif ruh hali en sık karşılaştığımız sorunların başında gelir." dedi. Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli, değişen kadınlık hormonları ve gebelikle birlikte artan farklı salgıların rol oynadığını kaydederek şöyle konuştu:

"Eğer değişime vücut adapte olamazsa gebeler de sıkça ağlamalar yaşama karşı arzularını kaybetme, bebeği istememe, kendi değersiz görme bazen de bebeği aldırma düşünceleri de yoğunlaşabilir. Bunlar genellikle kısa bir süre içerisinde gelip geçici durumlardır. Eğer 2-3 haftadan daha uzun sürerlerse gebenin yakınları da dikkatli olmalıdır.

Depresyon geliyorum diyebilir. Gebelikte kan akışından tutunda kiloya kadar birçok başka değişimlerde yaşanacaktır. Değişimler istenen arzulanan değişimler olsa bile her zaman stresi beraberinde getirir. Gebelik ve yeni bir canlıya alışmak kadınlar için bazen sanıldığından zor olmaktadır. Bunun için gebeliğin planlı olması çok önemlidir. Psikolojik olarak hazır olmak yaşanan kaygıları minimuma indirir. Ayrıca gün içerisinde sıkıntı, huzursuzluk, nefes alma zorluğu gibi mevcut fizyolojik değişimlerinde arttırdığı ruhsal sıkıntı hali görülebilir. Anksiyete bozuklukları adı altında toplanan bu durumlar depresyondan sonra ikinci sıklıkta görülür. İç sıkıntısı, huzursuzluk, aniden bastıran sanki boğuluyormuş gibi olma hali, yerinde duramama, kapalı ve dar alanların gebeyi sıkması asansör gibi bazı mekanlarda yaşanan aşırı huzursuzluk hali en sık görülen durumlardır.

Geçmişinde psikiyatrik sorunlar yaşayan kadınların gebeliği planlamadan önce son kez psikiyatristleri ile durumlarını değerlendirmeleri faydalı olacaktır. Zira gebe iken ilaç kullanımı şansımız kısıtlanmakta ve bu tür sorunlarda psikoterapiye geç cevap vermektedir. Unutmayın beklenmedik her durumda olduğu gibi sürpriz bir gebelik sıkıntınızı artıracaktır. Planlı bir gebelik her anlamda sizi rahatlatacaktır."