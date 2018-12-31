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Bu gece yerine bunları yiyin

denilince akla gelse de hindi sevmeyenler ve tavuğu tercih edebilirler. Balık fırında pişirilip sebzelerle süslenirken, tavuğun yanında bol salata tüketilmelidir

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018
Bu gece hindi yerine bunları yiyin
Yılbaşı gecesinde aşırı yemek yemek, mide rahatsızlıkları, hazımsızlık, ishal ve kan şekeri yüksekliği gibi sağlık problemlerine yol açabilir.
Ama doğru besin seçimiyle ve bazı küçük ayrıntılara dikkat ederek hem sağlıklı beslenebilir, hem de yeni yıla dinamik bir başlangıç yapabilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, sağlıklı yılbaşı sofrasının nasıl olması gerektiğini anlattı…
Yılbaşımız nasıl geçerse senemiz de öyle geçermiş diye bir söz vardır.
Seçeceğiniz doğru ikramlar ve içeceklerle geceyi daha sağlıklı ve daha enerjik geçirebilirsiniz.

GÜNDÜZ AÇ KALMAYIN
Yılbaşı akşamı rahat yemek yiyebilmek için gün içinde hiçbir şey yememek doğru bir yaklaşım değildir. Uzun süre aç kaldığımızda kan şekerimiz gün sonuna doğru düşmeye başlar. Bu durumda, kendimizi çok aç hissetmeye başlar ve akşam yemek masasına oturduğumuzda daha fazla yemek yeme isteği ile karşı karşıya kalırız. Gün içinde yediklerimizi dengeler ve uzun süre aç kalmazsak, akşam çok acıkmadan sofraya oturur, böylece doğru olan yemeklerden seçebiliriz.
Özellikle yılbaşı sofralarında birinci sırada yer alan hindi eti; insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır.
Hindi sevmeyenler ise balık ve tavuk gibi beyaz et tercih etmeliler. Balık, fırında pişirilerek renkli sebzeler ile süslenebilir.
Tavuk da salatalarla birlikte ya da evde yapılmış taze baharatlar ile tatlandırılarak masanızda yer alabilir.
Ana yemek kısmında et tüketmeyi tercih edecekseniz, tüketilecek etin 100-150 gram aralığında olmasına dikkat edin.
Esmer ekmeklerin üzerine kurutulmuş domates, peynir, fesleğen ekleyerek fırınlayıp mini kanepeler hazırlayabilirsiniz.
Sofrada mutlaka semizotu, enginar, beyaz lahana ya da renkli biberlerden oluşan mevsim salataları bulunmalıdır.

KIZARTMA TÜKETMEYİN
Meze tüketilecek ise yoğurtlu mezeleri tercih edebilirsiniz.
Kızartma yerine taze peynir ve haşlanmış sebzeler tercih edilmeli, şarküteri ürünlerine yer verilmemelidir.
Cips yerine salatalık, havuç, renkli biber, çiğ karnabahar, brokoli, kuşkonmaz gibi sebzeleri bir kaseye doldurup yanına da yoğurdun içerisine kuru nane, kekik ve kırmızıbiber ile bir sos hazırlayabilirsiniz. Tahıllı galetalar da bir başka atıştırmalık alternatifi olabilir.

TATLI YİYİP TATLI KONUŞALIM
YENİ yıl sofrasının olmazsa olmazlarından biri de tatlıdır. Tatlıları yemekten bir saat sonra tüketin. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine süt veya meyve ile hazırlanmışları tercih edin. Yılbaşı tatlısı olarak cevizli kabak tatlısı, kaymaksız ayva tatlısı, fırında armut veya dondurma gibi tatlılar seçilebilir.
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Bu gece hindi yerine bunları yiyin
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