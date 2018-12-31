Bu gece hindi yerine bunları yiyin

BUGÜN NELER OLDU

Yılbaşı gecesinde aşırı yemek yemek, mide rahatsızlıkları, hazımsızlık, ishal ve kan şekeri yüksekliği gibi sağlık problemlerine yol açabilir.Ama doğru besin seçimiyle ve bazı küçük ayrıntılara dikkat ederek hem sağlıklı beslenebilir, hem de yeni yıla dinamik bir başlangıç yapabilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, sağlıklı yılbaşı sofrasının nasıl olması gerektiğini anlattı…Yılbaşımız nasıl geçerse senemiz de öyle geçermiş diye bir söz vardır.Seçeceğiniz doğru ikramlar ve içeceklerle geceyi daha sağlıklı ve daha enerjik geçirebilirsiniz.Yılbaşı akşamı rahatyemek yiyebilmek için gün içindehiçbir şey yememek doğru biryaklaşım değildir. Uzun süre açkaldığımızda kan şekerimiz günsonuna doğru düşmeye başlar. Budurumda, kendimizi çok aç hissetmeyebaşlar ve akşam yemekmasasına oturduğumuzda dahafazla yemek yeme isteği ile karşıkarşıya kalırız. Gün içinde yediklerimizidengeler ve uzun süre açkalmazsak, akşam çok acıkmadansofraya oturur, böylece doğruolan yemeklerden seçebiliriz.Özellikle yılbaşı sofralarındabirinci sırada yer alan hindieti; insan sağlığı açısından oldukçafaydalıdır.Hindi sevmeyenler isebalık ve tavuk gibi beyaz et tercihetmeliler. Balık, fırında pişirilerekrenkli sebzeler ile süslenebilir.Tavuk da salatalarla birlikte ya da evde yapılmış taze baharatlar ile tatlandırılarak masanızda yer alabilir.Ana yemek kısmında et tüketmeyi tercih edecekseniz, tüketilecek etin 100-150 gram aralığında olmasına dikkat edin.Esmer ekmeklerin üzerine kurutulmuş domates, peynir, fesleğen ekleyerek fırınlayıp mini kanepeler hazırlayabilirsiniz.Sofrada mutlaka semizotu, enginar, beyaz lahana ya da renkli biberlerden oluşan mevsim salataları bulunmalıdır.Meze tüketilecek ise yoğurtlumezeleri tercih edebilirsiniz.Kızartma yerine taze peynirve haşlanmış sebzeler tercihedilmeli, şarküteri ürünlerine yerverilmemelidir.Cips yerine salatalık, havuç,renkli biber, çiğ karnabahar, brokoli,kuşkonmaz gibi sebzeleribir kaseye doldurup yanına dayoğurdun içerisine kuru nane,kekik ve kırmızıbiber ile bir soshazırlayabilirsiniz. Tahıllı galetalarda bir başka atıştırmalık alternatifiolabilir.YENİ yıl sofrasının olmazsa olmazlarından biri de tatlıdır. Tatlıları yemekten bir saat sonra tüketin. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine süt veya meyve ile hazırlanmışları tercih edin. Yılbaşı tatlısı olarak cevizli kabak tatlısı, kaymaksız ayva tatlısı, fırında armut veya dondurma gibi tatlılar seçilebilir.