Bu gece hindi yerine bunları yiyin

Yılbaşı gecesinde aşırı yemek yemek, mide rahatsızlıkları, hazımsızlık, ishal ve kan şekeri yüksekliği gibi sağlık problemlerine yol açabilir.
Ama doğru besin seçimiyle ve bazı küçük ayrıntılara dikkat ederek hem sağlıklı beslenebilir, hem de yeni yıla dinamik bir başlangıç yapabilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, sağlıklı yılbaşı sofrasının nasıl olması gerektiğini anlattı…
Yılbaşımız nasıl geçerse senemiz de öyle geçermiş diye bir söz vardır.
Seçeceğiniz doğru ikramlar ve içeceklerle geceyi daha sağlıklı ve daha enerjik geçirebilirsiniz. GÜNDÜZ AÇ KALMAYIN
Yılbaşı akşamı rahat
yemek yiyebilmek için gün içinde
hiçbir şey yememek doğru bir
yaklaşım değildir. Uzun süre aç
kaldığımızda kan şekerimiz gün
sonuna doğru düşmeye başlar. Bu
durumda, kendimizi çok aç hissetmeye
başlar ve akşam yemek
masasına oturduğumuzda daha
fazla yemek yeme isteği ile karşı
karşıya kalırız. Gün içinde yediklerimizi
dengeler ve uzun süre aç
kalmazsak, akşam çok acıkmadan
sofraya oturur, böylece doğru
olan yemeklerden seçebiliriz.
Özellikle yılbaşı sofralarında
birinci sırada yer alan hindi
eti; insan sağlığı açısından oldukça
faydalıdır.
Hindi sevmeyenler ise
balık ve tavuk gibi beyaz et tercih
etmeliler. Balık, fırında pişirilerek
renkli sebzeler ile süslenebilir.
Tavuk da salatalarla birlikte ya da evde yapılmış taze baharatlar ile tatlandırılarak masanızda yer alabilir.
Ana yemek kısmında et tüketmeyi tercih edecekseniz, tüketilecek etin 100-150 gram aralığında olmasına dikkat edin.
Esmer ekmeklerin üzerine kurutulmuş domates, peynir, fesleğen ekleyerek fırınlayıp mini kanepeler hazırlayabilirsiniz.
Sofrada mutlaka semizotu, enginar, beyaz lahana ya da renkli biberlerden oluşan mevsim salataları bulunmalıdır. KIZARTMA TÜKETMEYİN
Meze tüketilecek ise yoğurtlu
mezeleri tercih edebilirsiniz.
Kızartma yerine taze peynir
ve haşlanmış sebzeler tercih
edilmeli, şarküteri ürünlerine yer
verilmemelidir.
Cips yerine salatalık, havuç,
renkli biber, çiğ karnabahar, brokoli,
kuşkonmaz gibi sebzeleri
bir kaseye doldurup yanına da
yoğurdun içerisine kuru nane,
kekik ve kırmızıbiber ile bir sos
hazırlayabilirsiniz. Tahıllı galetalar
da bir başka atıştırmalık alternatifi
olabilir. TATLI YİYİP TATLI KONUŞALIM
YENİ yıl sofrasının olmazsa olmazlarından biri de tatlıdır. Tatlıları yemekten bir saat sonra tüketin. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine süt veya meyve ile hazırlanmışları tercih edin. Yılbaşı tatlısı olarak cevizli kabak tatlısı, kaymaksız ayva tatlısı, fırında armut veya dondurma gibi tatlılar seçilebilir.