Cilt kuruluğu neden olur?

Yaz aylarında cildin fazla güneşe maruz kalması, kış aylarında ise soğuk havaların sebep olduğu cilt kuruluğunun dış etmenler dışında birçok sebebi olabilir. Stres, yorgunluk, uyku düzensizliği cilt problemlerinin büyük ölçüde artmasına sebep olur. Kış aylarında ciltte çatlaklar ve pullanmalar bazı durumlarda kaşıntılar meydana gelir. Derinin pul pul olması ve dokunulduğunda derinin dökülmesi çok sık ratlanan bir durumdur. Cilt kuruluğunun en önemli sebeplerinden biyolojik etmenler göz ardı edilmemelidir. Yaşlanan cilt biyolojik değişimlerde birlikte gözle görülür şekilde farklılıklar gösterebilir. Cilt nem kaybetmeye başladığı zaman büyük ölçüde kuruluk oluşur. Nem kaybının vücuttaki biyolojik değişimler yüzünden olduğu bilinmektedir. Yaşlanmaya başlayan cilt nem kaybeder, kurur ve çatlaklara veya kırışıklıklara yol açmaya başlar.

Şeker ve tiroide dikkat!

Vücuttaki şeker oranının normal üstünde olması cilt problemleri yaşamanıza neden olur. Şeker fazlalığının cilde de etkisi çok büyüktür. Tiroit hastalarının da ciltte büyük ölçüde kurumalar ve pul pul döküntüler yaşadıkları bilinmektedir.

Kullanılan sabunlar iyi seçilmeli...

Cilt temizliği yaparken kişi cilt tipini iyi bilmeli ve kullandığı temizleme ürünlerini kendi cilt tipine göre seçmelidir. Bir kişinin kullandığı sabun ya da temizleyici sıvılar herkesin cildinde aynı etkiyi yaratmaz. Yanlış kullanılan cilt temizleme ürünleri cildin daha da kuruyup başka sorunlar yaşamasına sebep olabilir. Sık banyo yapmak cildin kurumasına sebep olur. Mutlaka her banyodan sonra vücut neminin dengelenmesi gerekir. Aksi takdirde vücudun kurumasının önüne geçilemez.

Cilt kuruluğundan kurtulmak için ne yapılmalı?

Ciltteki nem kaybını engellemek için bir takım küçük ve basit önlemler alınabilir. Yaşlılık veya dış etmenler gibi faktörlerin ciltteki kaybedilen nemi yükseltmek için günlük bakım ilk tercih edilen yöntemlerdendir. Vücudun nem oranının dengede durması cilt kuruluğunun önüne geçilmesi için önemli faktörlerdendir.

Banyo sonrası nemlendirici kullanın

Banyo yaptıktan sonra ciltteki su ve nem kaybı ciddi cilt problemlerine yol açabilir. Her banyo sonrası cildin nem dengesini korumak için mutlaka vücut nemlendirilmelidir. Aksi halde vücutta kuruluğun getirdiği beyaz cilt dökülmelerinin önüne geçilemez.

Cilde faydalı besinler tüketin

Tüketilen gıdaların cildi direkt etkilediği bilinmektedir. Vücuda yararlı besinlerin tüketilmesi cilt kuruluğunun büyük ölçüde az yaşanmasına sebep olur. Birçok cilt problemi beslenme alışkanlıklarıyla birebir alakalıdır. Tüketilen gıdalara dikkat edilmesi yaşanabilecek cilt problemlerinin büyük ölçüde engellenmesini sağlar.