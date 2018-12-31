Miyom nedir, nasıl tedavi edilir?

Menopoz dönemindeki kadınlarda miyom oluşumu daha az rastlanmaktadır. Menopoz döneminde kadınların vücutlarındaki östorojen düzeyi azalır ve miyomların küçülmesine neden olur. Miyom oluşumunun belirtileri miyomun yerine, büyüklüğüne ve sayısına göre değişiklik gösteriri. Kişiden kişişye farklı belirtliler gösterdiği bilinmekteedir. Özellikle 40 yaş üstü kadınların birçoğunda olan miyom birçok kişi tarafından farkedilmez.

Miyom neden oluşur?

Miyomların kesin nedeni bilinmemekle beraber östrojenin (kadınlık hormonu), miyomların büyümesine yol açtığı düşünülmektedir. Gebelik sırasında, salınan östrojen miktarı arttığından miyomlar bu dönemde büyür.

Miyom kimlerde görülür?

Miyomlar her dört kadından birinde görülür. 30-40 yaşlarında görülen miyomlar, menopoz sonrasında küçülür.

Miyomların belirtileri nelerdir?

Birçok miyom hiçbir belirti göstermez. Miyomların yol açtığı şikayetler, miyomların büyüklüğüne göre ve yerleşim yerlerine göre değişiklik gösterir. Miyomların en sık görülme belirtileri kasık ve karın ağrısıdır. Karında dolgunluk hissedilir. Karna basınç uygulanıyormuş hissi miyom oluşumunun belirtilerindendir. Fakat bu belirtiler görüldüğünde miyom oluştuğu kanısına varılamaz. Cinsel ilişki sırasında hissedilen ağrı, zamanından fazla süren adet kanaması ve adet dönemi değilken ara ara kanamaların yaşanması miyom oluşumu belirtilerinin arasındadır. Bu belirtiler özellikle kadınların adet dönemlerinde sık yaşanılan sorunlar olduğu için hemen telaş edilmemelidir. Gerekli periyotlarda doktor kontörlünün yapılması kadınlar için zaten gerekli olduğundan oluşabilecek miyonların tespiti bu kontrollerde kolaylaşmış olur. Kendi vücudunu tanıyan kadınların farklı bir tepki verdiiği görüldüğünde mutlaka doktora başvurmaları tavsiye edilir.

Miyomlar kısırlığa yol açar mı?

Birçok kadının yaşadığı sorunlardan biri olan miyomlar kısırlık korkusuna neden olabilir. Rahim içinde bulunan miyomların kısırlığa neden olabilme ihtimali vardır. Henüz çocuk sahibi olmamış kadınların küçük bir kısmında kısırlık nedeninin miyomların olduğu gözlemlenmiştir. Miyomların döllenen yumurtananın rahme tutunmasını engelleme ihtimali yüksektir. Yumurtalık kanallarına baskı uygulayan miyomlar spermin döllenmesini, yumurtaya erişmesini engeller. Miyomlar tedavi edildikten sonra sağlıklı gebeliklerin gerçekleştiği görülmüştür. Fakat hastanın yaşı bu durumda çok önemlidir. Herhangi başka bir rahatsızlığının olmaması çok önemlidir. Miyomların alındıktan sonra sağlıklı gebelikler yaşamaları olasıdır.