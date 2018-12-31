Sömestr tatilinde yurt içinde gidilecek rotalar

Yurt içinde nereye gidilmeli?

Öncelikle yapılmak istenilen etkinliğe göre yurt içinde birçok tatil fırsatı sizleri beklemektedir. Kış aylarının vazgeçilmezi kayak tatilleri ve ya kültürel geziler ailelerin vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Kayak tatili için Palandöken...

Türkiye'deki kış turizminin gözde adreslerinden biri olan Palandöken hem sizin hem de çocuğunuz için güzel bir tercih olabilir. Profesyonel hocalardan kayak eğitimleri alıp keyifli vakit geçirebilirsiniz. Palandöken Erzurum'a 13 kilometre uzaklıktadır.

Uludağ kayak tatilinin en uğrak noktası

Özellikle İstanbul ve çevresine yakın olması sebebiyle tercih edilen Uludağ sömestr tatilcilerinin vazgeçilmezleri arasında. Hem Bursa'yı gezmek hem de güzel bir kayak tatili yapmak için ideal bir rota olan Uludağ bu kış da bembeyaz görüntüsü ve eğlencesiyle gözde kayak tatil merkezlerinden biri.

Uzay Kampı çocuğunuzu heyecanlandırabilir

Uzay Kampı, çocukların ufkunu genişletmek için sömestr tatilinde gidilebilecek en güzel seçeneklerin arasında. İzmir'de bulunan bu Uzak Kampı dünyada üçüncü, Ortadoğu, Güneydoğu, Avrupa ve Asya'da bulunan tek Uzay Kampıdır. İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na 5 dakika mesafede olan bu Uzay Kampı şehir merkezine ise 15 dakikalık mesafededir. Sizin ve çocuğunuz için güzel bir tecrübe ve eğlenceli zaman geçirmeniz için ideal bir tatil sunar.

7-11 yaş aralığındaki çocuğunuzla birlikte 2-5 günlük Uzay Kampına katılabilirsiniz.

Kapadokya kış aylarının vazgeçilmezi

Kapadokya size ve çocuğunuza hem kültürel hem de eğlenceli bir tatil sunar. Balon turu bölgenin en gözde aktivitelerinden biridir. Bunun dışında Uçhisar Kalesi'ni de kesinlikle ziyaret etmeli, kaleden Kapadokya'nın eşsiz yapısını izleyebilirsiniz. Ayrıca, Göreme, Ürgüp ve Ihlara Vadisi gibi popüler noktalar birbirinden güzel tarihi kalıntılar ve kiliseler tatilcilerin uğrak yerlerinden birkaçıdır.

Eskişehir'i mutlaka görmelisiniz

Köprüleri, heykelleri, gondolları, muhteşem parkları, tramvayı, bisiklet yolları ve eğlence mekanları ile en modern Anadolu şehri olan Eskişehir gezmeyi seven tatilcilerin tercihleri arasında yer alıyor. Arabayla ya da trenle gidilebilen Eskişehir İstanbul'a 4 saat mesafede size güzel bir sömestr tatili için alternatif sunar.