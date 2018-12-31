Yağ yaktıran Besinler Nelerdir?

Bal

Bal yağ yakmada en iyi diyebileceğimiz besin olabilir. Ilık suya bal ilave ederek her sabah bir bardak içebiliriz. Bunun yanında doğal meyve sularına da sabahları bal ekleyerek içebiliriz.

Biber

Biber vücudun hücre arttırmasına yardımcı olan kapsaisin içerir. Ve kısa zamanda kalori yakmaya yardımcı olur. Yaptığımız salatalarda kullanmayı unutmayalım.

Sarımsak

Sarımsak alisin içerir. Alisinin antibakteriyel özelliği yağ azaltmamıza ve kötü kolestrolü ortadan kaldırmamıza yardımcı olur. Yine yemeklerimize ekleyip tüketebiliriz.

Yeşil Çay

Yeşil çay vücut ağırlığımızı dengelemeye yardımcı antioksidanlar içerir. Ancak günde 2 bardaktan fazlası zararlı olabilmekte.

Elma

Elma, güçlü antioksidanlar içerir. Daha önemlisi vücuttaki yağ hücrelerini yakmada yardımcı lona pektin içerir.

Buğday Çimi

Buğday Çimi, yağ azaltan en iyi besinlerden biridir. Metabolizmayı canlandırır ve depolanmış yağların yakılmasına yardımcı olur.

Yumurta

Yumurta zengin bir protein kaynağıdır ve kalori olarak düşüktür. Yumurta kas oluşumuna yardım eder ve iyi kolestrolü dengeler.

Yulaf

Yulafın çok lezzetli olmasının yanı sıra az miktarının açlığı dindirici özelliği vardır. Kolestrol seviyesini dengelemeye yardımcı lifler içerir.

Domates

Domates kısa sürede yağ yakmanıza yardımcı olur. Bu nedenle domates diyet listelerinin olmazsa olmazıdır.

Bitter Çikolata

BUGÜN NELER OLDU

Flavonoidler içerir, anti flamatuvar özellikler kandaki kolestrol seviyesini azaltır. Aynı zamanda yağ yakar.