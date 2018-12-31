Yüzdeki Kahverengi Lekelerle Nasıl Baş edebiliriz?

BİRİNCİ MASKE

Malzemeler:

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı şeker

Yapılışı ve uygulanışı:

Malzemelerinizi küçük bir kapta karıştırıp fırça ile yüzünüzde kahverengi lekelerin olduğu kısımlara yedirerek sürün. Maskeyi yüzünüzde yarım saat civarı bekletin ve yüzünüzü iyice yıkayın.

İKİNCİ MASKE

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yapılışı ve uygulanışı:

Malzemelerinizi küçük bir kapta iyice karıştırın ve yüzünüzde kahverengi leke olan kısımlara yedirerek sürün. Sürmeden önce yüzünüzün iyice temizlenmiş olmasına dikkat etmelisiniz. Maskeyi yüzünüzde 30 dakika boyunca bekletin ve yüzünüzü ılık bir suyla yıkayın. Kabartma tozunun etkisiyle yüzünüzde yanma hissi olabilir.

ÜÇÜNCÜ MASKE

Malzemeler:

Orta boy soğan

Yarım çay bardağı elma sirkesi

4 yemek kaşığı su

Pamuk

Yapılışı ve Uygulanışı:

Orta boy soğanın bir kâsenin içine rendeleyin ve suyunu sıkarak bir fincana boşaltın. Soğanın suyunu boşalttığınız fincana 4 yemek kaşığı suyu ekleyin ve karıştırın. Ardından pamuğa elma sirkesini sürün ve soğanlı karışıma pamuğunuzu banıp tıpkı cam siler gibi kahverengi lekelerinize bu karışımı uygulayın. Sonrasında yeni bir pamuk ile yaptığınız karışımı yüzünüzde bekletin. 5 dakika civarında yüzünüzde bu karışı bekletin ve yüzünü soğuk su ile iyice yıkayın. Bu karışımı haftada 2 veya 3 gün uygulamanız yeterli olacaktır.