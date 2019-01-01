Güne yağsız kefir ile başlayın

BUGÜN NELER OLDU

Yeni yıla girmenin heyecanı ve mutluluğuyla hazırlanan ziyafet sofraları; yılın ilk gününde uykusuzluk, halsizlik ve mide sorunlarına yol açabiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, yılın ilk günü dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi… Yılbaşı gecesi ne kadar dikkat edilirse edilsin, hazırlanan sofraların cazibesine kapılarak planlanandan fazla yemek tüketilebiliyor. Sabah kalkar kalkmaz kahvaltı masasına oturmadan önce güne bir-iki bardak su ve bir su bardağı yağsız kefirle başlamak sağlıklı bir tercih olacaktır. Metabolizmayı çalıştırıp sindirim sistemini güçlendiren kefir ile güne başlayarak, midede yaşanabilecek sorunların önüne geçebilirsiniz. Yeni yılın ilk gününde doğru besinler tüketmek; hem sağlıklı, hem keyifli bir kahvaltı masası olanağı sağlayacaktır. Bir adet yumurta ve bir-iki dilim yağsız peynir, közlenmiş kırmızıbiber, bol dereotu ve maydanoz, bir-iki adet ceviz veya 8-10 adet bademle başladığınız kahvaltıyı, bir dilim ananas ve bir mandalina ile sonlandırmak sağlıklı bir seçenektir. Yeni yılın ilk günü kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Ancak bütün günü evde geçirmek yerine hafif tempolu yürüyüşlere çıkmak, hissedilen yorgunluğun atlatılmasını sağlayabilir.Yılbaşı gecesi çok fazla yemek tükettiyseniz, bunun yaratacağı olumsuz etkilerden kurtulmanın en etkili yolu yeterli miktarda su içmekten geçer. Bir kupa sıcak suda demlenen yeşil çaya; 750 ml. su, iki-üç adet karanfil, bir ceviz kadar zencefil, bir tatlı kaşığı rezene, taze nane, iki-üç dilim kabuklu limon, bir tatlı kaşığı bamya çiçeği ekleyerek iki-üç saat bekletin. Eklenen malzemeleri çıkardıktan sonra gün boyu tüketebileceğiniz bu içecek, yılbaşı akşamının yarattığı etkilerin azalmasını ve ödemin atılmasını sağlar.Her pazartesi olduğu gibi her yılbaşında da beslenme düzenini değiştirmek ve daha fit bir bedene sahip olmakla ilgili kararlar alınır. Uzun vadeli planlar yerine daha kısa soluklu hedefler gündeme alınmalıdır. Yeni yılın ilk gününü planlayarak işe başlamak faydalı olacaktır. Aşağıdaki listede yazılanları uygulayarak, daha sağlıklı ve fit bir bedene doğru adım atabilirsiniz.Her gün en az 10 bardak su için.Kahvaltı öğününü atlamayın ve olabildiğince erken yapın.Tam tahıllı ekmekleri tercih edin, beyaz ekmeği hayatınızdan çıkarın.Uzun süre aç kalmaktan mümkün olduğunca kaçının.Çay, kahve tüketimine dikkat edin. Antioksidan özelliği olan bitki çaylarını tercih edebilirsiniz.Düzenli egzersiz yapın. (Her gün 15 dakika veya haftada üç gün 40 dakika)