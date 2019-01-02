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neden olan iltihabı kurutuyor

Romatizma, tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle eklemlerin iç yüzeyinde iltihaplanmalara neden olan kronik bir rahatsızlıktır. Uzun dönemli, tedavi edilmeyen romatizma, oluştuğu eklemlerin hareket kabiliyetini kısıtlar. Bu besinler romatizma ağrılarını azaltmaya yardımcı oluyor.

Giriş Tarihi: 2.1.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 10:45
Romatizmaya neden olan iltihabı kurutuyor

ROMATİZMAYA İYİ GELEN YİYECEKLER

Romatizma, tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle eklemlerin iç yüzeyinde iltihaplanmalara neden olan kronik bir rahatsızlıktır. Uzun dönemli, tedavi edilmeyen romatizma, oluştuğu eklemlerin hareket kabiliyetini kısıtlar. Günümüzde romatizma tedavisinde kullanılan tedavi yöntemleri hastalığı tamamen ortadan kaldırmamakla birlikte etkisini azaltarak belirtilerinin hafifletilmesine yaramaktadır. iyi gelen yiyecekleri günlük beslenmenize ekleyerek eklem ağrılarını hafifletebilir, şişliği ve iltihaplanmanın şiddetini azaltabilirsiniz. Herhangi bir besin takviyesi kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışın.

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Romatizmaya neden olan iltihabı kurutuyor
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