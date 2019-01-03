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doğal antidepresanmış!

Antidepresan kullanmak ya da kullanmamak dönemin en büyük sorunlarından biri. Doğal antidepresan ilaçları gibi alternatifler olsa da ilacın herhangi bir çeşidine mahkum olmak ne olursa olsun can sıkıcı. İçinde yaşadığımız dünya ve omuzlarımızdaki yükler antidepresan kullanımını normalleştiriyor olsa da vücudumuza düzenli olarak kimyasal bir madde almak da oldukça düşündürücü. İşte size doğal antidepresan önerileri...

Giriş Tarihi: 3.1.2019 11:50
Meğer doğal antidepresanmış!

DEPRESYONA 10 KAT FAZLA MEYİLLİ

Bizim dışımızda hiçbir ilacın ya da gıdanın bir anda hayatımızı yoluna koyma ya da depresyondan kurtarma gibi bir iddiası olamaz elbette. Ancak antidepresan dediğimiz şey bir nevi mutluluk hormonu desteği ve bunu sadece ilaçlarla karşılamak zorunda değiliz aslında. Pek çok gıda bu konuda bize yardımcı olabilecek güçte doğal birer antidepresan. Protein, kompleks karbonhidratlar, Omega-3 ve b9 vitaminlerini içeren yiyecekleri tüketmeyenlerin, tüketenlere kıyasla depresyona 10 kat fazla meyilli olduğu araştırmalarla kanıtlandı. Kullanmak istemeyenlere antidepresan yerine geçebilecek, hali hazırda kullananlara ise destek olabilecek doğal antidepresanlar...

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Meğer doğal antidepresanmış!
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