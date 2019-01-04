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nefesten teşhis edilecek

Kanseri nefes tahliliyle teşhis edecek cihaz İngiltere’de deneniyor. Prof. Rebecca Fitzgerald, “Bu testle hastanın yaşam şansı artacak” dedi

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019
Kanser nefesten teşhis edilecek

İngiltere'de, kanser araştırmalarını destekleyen "Cancer Research UK"nın himayesinde Cambridge Üniversitesi'nde geliştirilen cihazla kanserin nefes tahliliyle erken teşhisinin amaçlandığı bildirildi. Cancer Research UK'dan yapılan açıklamada, nefesteki moleküllerin incelenmesi yoluyla kanseri teşhis edecek cihazın Cambridge'deki Addenbrooke's Hastanesi'nde bin 500 kişi üzerinde denenmeye başlandığı kaydedildi. Araştırmacılar cihazı ilk aşamada mide ve yemek borusu kanserlerinin teşhis edilmesi için kullanmayı hedeflese de sonraki aşamalarda prostat, böbrek, karaciğer ve pankreas kanserlerinin de deneme kapsamına alınacağı belirtildi.

YAŞAM KURTARACAK
Baş araştırmacı Prof. Rebecca Fitzgerald, "Acilen bu nefes testi gibi yeni araçlar geliştirmemiz gerekiyor. Bu test kanserin çok daha erken tespit ve teşhis edilmesine yardım ederek hastaların yaşam şansını artıracak" değerlendirmesinde bulundu. Cihazın geliştirilmesinde rol alan şirketin kurucularından Billy Boyle da kanserin vücuda müdahale edilmeden teşhis edilmesinin hastaların eski yöntemlerle gördüğü zararın önüne geçeceğini söyledi.

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Kanser nefesten teşhis edilecek
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