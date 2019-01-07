Nefes borusuna fıstık kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfa'nınAkçakale ilçesinde nefes borusuna antep fıstığı kaçan 2 yaşındaki Hüseyin Cesur hayatını kaybetti. Akçakale ilçesinin Yazlıca Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Hüseyin Cesur evde bulunan antep fıstığından yedi. Cesur'un yediği fıstıklardan birisinin boğazına kaçması sonucu fenalaştığını gören ailesi, çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acilde tedaviye alınan çocuk ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak talihsiz çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.