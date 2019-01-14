Çaydan sonra 1 bardak su için

BUGÜN NELER OLDU

Ülkemizde çay çok fazla tüketiliyor. Toplum olarak misafirperverlikte, kahvaltılarımızda olmazsa olmazımızdır. Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi'nden Diyetisyen Canel Öner, çay ile ilgili bilgiler verdi…Çay, en eski içeceklerden biri olmasının yanı sıra, eski zamanlardan beri muazzam tıbbi, ekonomik ve kültürel öneme sahiptir.Çayın potansiyel sağlık yararları, çayda bulunan benzersiz biyolojik özellikleri olan çeşitli fenolik bileşiklerine bağlanmıştır. Bu fenolik bileşikler; özellikle çayın kuru ağırlığının en fazla yüzde 30'unu oluşturan kateşinler ve bunların türevleridir. Çay antioksidan, termojenik, antienflamatuar, kolesterol düşürücü, antimikrobiyal, nöroprotektif, antihipertansif ve antikanserojen özelliklere sahip olduğundan, günlük diyetlerdeki varlığı önemli ölçüde yüksektir.Çay, nörolojik hastalıkların ciddiyetini azaltmak ve obezite, kardiyovasküler hastalık, tip 2 diyabet ve belirli kanser türlerine; akciğer, cilt, meme, endometriyal, prostat, mesane, oral ve kolorektal kansere karşı korunmak için yeni ve etkili bir stratejidir.Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, yeşil çay polifenollerinin/kateşinlerin günde 400-600 mg. arasında yani günde dört bardak yeşil çay tüketilebileceğini bildirmiştir.Yeşil çayın oksidatif strese karşı koruma sağlaması için ise günlük bir çay bardağından daha fazla tüketilmesi gerekir.Günlük bir bardak siyah çay tüketimi zihni canlandırırken, iki-üç bardak siyah çayın bilişsel performansı artırdığı bulunmuştur.Çay içerken dengeli tüketime ve şekersiz olmasına dikkat etmek gerekir.Kış mevsimiyle birlikte soğuk algınlığından korunmak için bilinçsizce ve aşırı miktarda bitki çayları tüketilmesi, karaciğer sağlığını tehdit etmektedir.İnternetten zayıflama çayı adı altında satılan bitki çaylarının tüketimi vücudun fabrikası olan karaciğeri iflas ettirir, durum karaciğer nakil ihtiyacına kadar gidebilir.Çay aşırı tüketildiğinde karın ağrısı, mide yanması, reflü ağrılarının artması ve kabızlık gibi gastrointestinal problemler yaşanabilir. Fazla kafein nedeniyle kaygı ve stres artmaktadır, olaylara verdiğiniz tepkiler gereğinden fazla sert olabilir.Günlük tüketilen çay, su yerine geçmez, sadece sıvıdır. Her bardak çay için ekstra bir bardak su içmeniz gerektiğini ve çayınızı açık olarak tüketmeniz gerektiğini de unutmayın.Çaylarkaynamış ve birkaç dakika bekletilmiş suyun içerisine atılmalı ve uzun süre suyun içinde bekletilmemelidir. Optimal demleme koşulları, 82 derece suda, 5-70 dakika. Demlendikten sonra uzun süre beklediğinde çayın içinde bulunan maddelerin miktarı çok yoğunlaşır ve antioksidan özelliği kaybolur, hatta vücuda zarar verebilir.Yemekle birlikte tüketilen çay, demir emiliminin azalmasına neden olabilmektedir. Çünkü çay içerisindeki tanenler, besinlerden alınabilecek demirin emiliminin azalmasına neden olur. Mesela; yumurta ya da köfte ile çay tüketmek yerine taze sıkılmış meyve suyu ya da meyveyi tercih etmemiz gerekir ya da akşam yemeğinden hemen sonra değil de iki saat sonra çay tüketimi yapılabilir.