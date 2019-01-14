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Gergedan virüsü sanılan hastalığın asıl ismi bakın ne çıktı!

“Geçmiş yıllarda ortaya çıkan influenza virüsü türleri; kuş gribi ve domuz gribi diye isimlendirilen salgınlara yol açmıştır. Bazı griplerde, bu tip isimlendirmeler kullanıldı fakat bunun bir dayanağı vardı. Örneğin; kuş gribi denildi çünkü kuşlardan bulaşıyordu ya da domuz gribi denildi çünkü domuzlardan bulaşıyordu. Gergedan isimlendirmesi ise doğru değildir. Herhangi bir yeni söz konusu olmayıp, ‘gergedan’ diye tanımlanmış ve bu şekilde isimlendirilmiş bir virüs de bulunmamaktadır” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu, açıkladı!

Giriş Tarihi: 14.1.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 12:40
Gergedan virüsü sanılan hastalığın asıl ismi bakın ne çıktı!

Solunum yollarında yapan 200'den fazla olup, basit soğuk algınlığının sebebi olan virüsler; sadece burun akıntısına yani nezleye yol açarken, bazı virüsler ise grip hastalığına yol açarlar. Halk arasında soğuk algınlığı olarak bilinen nezle, kış aylarında insanların daha çok kapalı alanlarda bulunması ile en sık görülen bulaşıcı hastalıklardandır. Bir çocuk yıl içinde ortalama 5-6 kez soğuk algınlığı geçirebilir. Basit soğuk algınlığının en sık sebebi ise, rhinovirüslerdir. Nezle; burun akıntısı, hapşırık, öksürük, hafif baş ağrısı ve yine hafif ateş ile kendini gösterir ve en fazla 7-10 gün sürüp, kendiliğinden geçer ve herhangi bir ilacı ya da aşısı yoktur.

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Gergedan virüsü sanılan hastalığın asıl ismi bakın ne çıktı!
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