Gergedan virüsü sanılan hastalığın asıl ismi bakın ne çıktı!

Solunum yollarında hastalık yapan 200'den fazla virüs olup, basit soğuk algınlığının sebebi olan virüsler; sadece burun akıntısına yani nezleye yol açarken, bazı virüsler ise grip hastalığına yol açarlar. Halk arasında soğuk algınlığı olarak bilinen nezle, kış aylarında insanların daha çok kapalı alanlarda bulunması ile en sık görülen bulaşıcı hastalıklardandır. Bir çocuk yıl içinde ortalama 5-6 kez soğuk algınlığı geçirebilir. Basit soğuk algınlığının en sık sebebi ise, rhinovirüslerdir. Nezle; burun akıntısı, hapşırık, öksürük, hafif baş ağrısı ve yine hafif ateş ile kendini gösterir ve en fazla 7-10 gün sürüp, kendiliğinden geçer ve herhangi bir ilacı ya da aşısı yoktur.