Her derde deva doğal ürünler

BUGÜN NELER OLDU

Tüketicibilincinin artması ve sağlıklı-doğal beslenmeye olan ilginin yükselmesiyle birlikte doğal-organik ürünler sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükselen pazarlar arasında yer alıyor. Giderek önem kazanan sektörü uluslararası alanda bir araya getiren tek ihtisas fuarı olan Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura'da her derde deva ürünler Türkiye'de sergilendi. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki organizasyon, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden birçok sektör profesyonelini tek çatı altında buluşturdu. Fuarda sergilenen doğal ürünlerden bazıları:Uludağ'ın eteklerinde özel aparatla toplanıyor. Beyin felci, epilepsi, kısırlık, romatizma ve rahim ağzı hastalığı için.Kokusuz ve meyvemsi. Kore, Japonya ve ABD mutfağında antioksidan ve kalp damar hastalığı için.Ciltte ferahlık ve temizlik, güneş lekeleri, sedef egzama, mantar hastalığı ve saç dökülmesi için.Köpek balığı karaciğeri yağından cilt temizleme jeli.Misvaklı doğal diş fırçası.