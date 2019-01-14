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Sigarayı Bırakmak İsteyene Ücretsiz Sağlık Hizmeti

, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ilaçlardan ücretsiz yararlanacak. Karar ’de imzasıyla yayımlandı.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 07:24
Sigarayı Bırakmak İsteyene Ücretsiz Sağlık Hizmeti
Sağlık Bakanlığınca, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ilaçlardan ücretsiz yararlanacak. Karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Karara göne, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar sayıları 300 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.
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Sigarayı Bırakmak İsteyene Ücretsiz Sağlık Hizmeti
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