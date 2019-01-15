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Çarşafınızın altına sabun koyarsanız...

Huzursuz bacak sendromu, ayakları kontrol etmeyi sağlayan sinir sistemindeki anormallik nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Dünyaca ünlü doktor ise bu hastalık için bir kalıp sabun öneriyor.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 14:49
Çarşafınızın altına sabun koyarsanız...

HUZURSUZ BACAK SENDROMU

Huzursuz bacak sendromu rahatsızlığının altında parkinson hastalığı, böbrek yetmezliği ve diyabet gibi nedenler yatabilmektedir. Alınan bazı ilaçlar ve gebelik de huzursuz bacak sendromunu tetikleyebiliyor.

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Çarşafınızın altına sabun koyarsanız...
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