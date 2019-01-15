Çarşafınızın altına sabun koyarsanız...

Huzursuz bacak sendromu, ayakları kontrol etmeyi sağlayan sinir sistemindeki anormallik nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz ise bu hastalık için bir kalıp sabun öneriyor.
Giriş Tarihi: 15.1.2019 14:40Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 14:49
HUZURSUZ BACAK SENDROMU
Huzursuz bacak sendromu rahatsızlığının altında parkinson hastalığı, böbrek yetmezliği ve diyabet gibi nedenler yatabilmektedir. Alınan bazı ilaçlar ve gebelik de huzursuz bacak sendromunu tetikleyebiliyor.