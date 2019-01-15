Hamileler koşu bandı kullanabilir

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Anne adaylarının hafif seviyede spor yapmaları, hem kendilerinin, hem de bebeklerinin sağlığı için çok önemli. En ideali açık havada yürümek olsa da, anne adayları soğuk havada dışarıda yürüyüş yapmak istemiyor.Peki, hamilelik döneminde koşu bandı kullanılabilir mi? İşte bu sorunun yanıtını Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu verdi… Günümüzde çok sayıda kadın doğum doktoru, hamilelik döneminde hafif seviyede sporun yararlarını kabul ediyor ve hastalarına spor yapmalarını tavsiye ediyor. Hamilelik döneminde yapılan hafif egzersizler; hem bebeğin, hem de anne adayının sağlığı için oldukça olumlu etkilere sahip. Ancak hamilelik döneminde spor yapılacağı zaman, anne adayının hem kendi sağlığını, hem de bebeğinin sağlığını düşünerek, bazı noktalara dikkat etmesi gerekir.Yapılan araştırmalar sonucunda, anne adaylarının gün içerisinde yarım saat boyunca çok zorlanmamak şartı ile spor yapmaya teşvik edilmelerinin, önemli bir halk sağlığı tavsiyesi olduğu vurgulanmıştır. Aynı zamanda hamilelik dönemi içerisinde anne adayının yapmış olduğu sporlar, doğum esnasında ciddi kolaylık sağlar.Spor yapmayan anne adaylarının doğumları ile hamilelik döneminde spor yapan anne adaylarının doğumları karşılaştırıldığında; spor yapanların zorlanmadan, daha ağrısız, hızlı ve kolay bir doğum gerçekleştirdikleri görülmüştür.Hamilelik dönemi içerisinde herhangi bir kanama, düşük, erken doğum gibi risklerin olmaması ve doktor tarafından spora engel bir durumun bildirilmemesi halinde, koşu bandının kullanılmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Dışarıda açık havada yürümesine veya koşmasına müsaade edilen bütün anne adayları, aynı aktiviteleri koşu bandı üzerinde de gerçekleştirebilir.Koşu bandının hız ayarını çok yüksek tutmayın.Dengeyi kaybetmeyecek şekilde konforlu ayakkabılar giymeye özen gösterin.Anne adaylarının yarım saat yürüyüş yapması yeterlidir. 15 dakikalık koşu yeterli olarak kabul edilir.Spor yapılan alanın havadar olması gerekir. Bu nedenle koşu bandının bulunduğu odanın hava alması için pencerenin açık tutulması gerekir.Anne adaylarının susuz kalmaması gerekir. Koşu veya yürüyüş esnasında bol miktarda su için.Koşu bandında yürüyüş yaparken kalp atım hızınızı çok yükseltmemeye dikkat edin.Zorlandığınızı hissettiğiniz anda yürümeyi derhal bırakın.