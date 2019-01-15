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yaşlanmamıza neden olan 10 alışkanlık

Daha genç görünmek için genetiğimizi etkileyemeyiz belki ama beslenmemizde ya da bakış açımızda bazı değişiklikler yapabiliriz. Yaşlanma hızını etkileyen çok fazla faktör var. Bunlardan bazılarına, örneğin genetik gibi tamamen bizim dışımızda gelişenlerine etki edemesek de yapabileceğimiz hiçbir şey de yok değil. İşte daha sağlıklı ve daha genç kalmak için son vermenizi tavsiye ettiğimiz 10 alışkanlık...

Giriş Tarihi: 15.1.2019 09:40
Hızlı yaşlanmamıza neden olan 10 alışkanlık

SİGARA

Sosyal bir sigara içicisi olmanız ne yazık ki sigaranın zararlarından etkilenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Tütün cilt dokusuna zarar veren ve hem cildinizin hem de vücudunuzun yaşlanmasına neden olan 3.800'den fazla kimyasal bileşen içeriyor. Ayrıca sigara içmek cildin elastikiyetini bozan ve ince çizgilere, kırışıklıklara yol açan enzimleri tetikliyor.

DEPRESYONU GÖRMEZDEN GELMEK VE KENDİLİĞİNDEN YOK OLACAĞINI UMMAK

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar da ortaya koydu ki depresyon sadece ruhsal bir rahatsızlık vermiyor, beyni etkileyerek daha yaşlanmaya da neden oluyor. Bu yüzden ruh sağlığınızı fiziksel sağlığınız kadar ciddiye almalı ve uzun süredir kötü ruh haliyle mücadele etmeye çalışıyorsanız bir uzmandan yardım almayı ihmal etmemelisiniz.

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Hızlı yaşlanmamıza neden olan 10 alışkanlık
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