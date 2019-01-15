Hızlı yaşlanmamıza neden olan 10 alışkanlık

SİGARA

Sosyal bir sigara içicisi olmanız ne yazık ki sigaranın zararlarından etkilenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Tütün cilt dokusuna zarar veren ve hem cildinizin hem de vücudunuzun yaşlanmasına neden olan 3.800'den fazla kimyasal bileşen içeriyor. Ayrıca sigara içmek cildin elastikiyetini bozan ve ince çizgilere, kırışıklıklara yol açan enzimleri tetikliyor.

DEPRESYONU GÖRMEZDEN GELMEK VE KENDİLİĞİNDEN YOK OLACAĞINI UMMAK

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar da ortaya koydu ki depresyon sadece ruhsal bir rahatsızlık vermiyor, beyni etkileyerek daha hızlı yaşlanmaya da neden oluyor. Bu yüzden ruh sağlığınızı fiziksel sağlığınız kadar ciddiye almalı ve uzun süredir kötü ruh haliyle mücadele etmeye çalışıyorsanız bir uzmandan yardım almayı ihmal etmemelisiniz.

