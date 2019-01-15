Meme kanserine karşı yeni umut

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Louisiana State Üniversitesi'nden bilim insanları, meme kanseriyle savaşabilen bir protein keşfetti. Araştırmayı yürüten uzmanlar, Nischarin adlı proteinin kanserli hücreleri yavaşlattığını ve yayılmasını engellediğini belirledi. LSU Health New Orleans Tıp Okulu'ndan Suresh Alahari, tümör baskılayıcı Nischarin'in keşfedilen bu rolünün sadece eksozom biyolojisini anlamada değil kanser metastazını değiştirmede de yardımcı olabileceğini kaydetti. Kanser araştırma dergisinde yayımlanan çalışma raporunda, meme kanseri hücrelerinin hareketliğini düzenlemekten sorumlu olan Nischarin'in kanseri baskılamada önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Ulusal Kanser Gözlem Enstitüsü raporlarına göre, 2018 yılındaki yeni kanser vakalarının yüzde 15.3'ünü göğüs kanseri oluşturuyor. Raporda, kanser ölümlerinin yüzde 6.7'sinin ise göğüs kanserinden kaynaklandığı belirtildi.