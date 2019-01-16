Eğer bir tane bile varisiniz varsa...

TÜRKİYE'DE 20-70 YAŞ ARASINDAKİ İNSANLARIN...

Varis, estetik görünümün yanı sıra ayaklarda yanma, derinden hissedilen bacak ağrıları, zonklama, karıncalanma ve kramplara sebep olan genellikle kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Türkiye'de 20-70 yaş arasındaki insanların en az yüzde 50'sinde görülen varis hakkında bilmeniz gerekenleri bu haftaki yazımda bulabilirsiniz. Varis, cildin yüzeyinde daha çok bacaklarda görülen mavi-yeşil şişen, genişlemiş damarlardır. Vücudun herhangi bir bölgesindeki damarda varis olabilir, ancak en çok etkilenen damarlar bacaklarınızdaki ve ayaklarınızdakilerdir. Varisli damarlar, genellikle ağrılı değilken de rahatsızlık verebilir. Varisin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, kısaca toplardamarlardaki kapak yetmezliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır diyebiliriz. Bacaklarda çıplak gözle görülebilen bu kabarık mavi-yeşil damarlar, kişide varis hastalığı olduğunun en belirgin göstergesidir. En önemli oluşum nedeni olan ayakta ve dik durmak, alt bedeninizin damarlarındaki basıncı artırır. Bu durumda varis oluşumuna neden olur.